Chi è Fabio Paratici, il nuovo fidanzato di Pilar Fogliati: età, carriera, figli, vita privata

Pilar Fogliati ha voltato pagina dopo una relazione durata sei anni e oggi il suo nome è accostato a quello di un dirigente sportivo tra i più noti del panorama calcistico italiano.Ma chi è Fabio Paratici, l’uomo che ha conquistato il cuore dell’attrice romana, 33 anni, prossima alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026?

Le foto pubblicate dal settimanale Chi, che li ritraggono mentre si scambiano un bacio fuori da un bar di Roma prima di rientrare nella stessa abitazione, hanno ufficializzato una relazione che finora era rimasta lontana dai riflettori. E mentre Pilar parla di “squadra” in amore, cresce la curiosità sulla vita, l’età e la carriera del nuovo compagno.

Nei paragrafi che seguono ricostruiamo il profilo del direttore sportivo della Fiorentina: dagli inizi in campo fino agli anni alla Juventus e al Tottenham, passando per la vicenda della squalifica e per gli aspetti più riservati della sua vita privata.

Chi è Fabio Paratici: età, origini e primi passi nel calcio

Nato nel 1972 a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza, Fabio Paratici ha 54 anni. Dopo il diploma in Ragioneria ha scelto di dedicare la propria vita al calcio, prima da calciatore e poi da dirigente.

La sua carriera in campo lo ha visto indossare le maglie del Sassuolo, del Palermo e del Brindisi. Si è ritirato dal calcio giocato nel 2004. Da quel momento ha intrapreso un percorso dirigenziale che lo avrebbe portato ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’esperienza maturata sul campo ha inciso in modo significativo sul suo approccio al mercato e alla gestione delle squadre.

Oggi Paratici è direttore sportivo della Fiorentina, incarico assunto dopo una lunga esperienza in altre società di primo piano.

Carriera da dirigente: Juventus, Tottenham e Fiorentina

Il nome di Fabio Paratici, il nuovo fidanzato di Pilar Fogliati, è legato soprattutto agli anni trascorsi alla Juventus. Dopo un’esperienza alla Sampdoria, è approdato a Torino, dove ha contribuito alla costruzione di una delle squadre più vincenti dell’ultimo decennio.

Tra il 2010 e il 2021 ha vissuto una fase importante per il club bianconero, partecipando in prima persona a operazioni di mercato che hanno segnato un’epoca. A lui vengono attribuiti arrivi importanti, tra cui quelli di Carlos Tevez e Cristiano Ronaldo che hanno rafforzato la dimensione internazionale della Juventus e consolidato il suo ruolo nel panorama europeo.

Nel 2021 Paratici si è trasferito in Premier League al Tottenham Hotspur. L’esperienza inglese è stata segnata dalla squalifica di 30 mesi inflitta dalla Figc nell’ambito della vicenda plusvalenze legata al periodo juventino. Una fase complessa, che lo stesso dirigente ha definito difficile anche sul piano personale. Dopo aver scontato la sanzione, è tornato operativo e ha poi assunto l’attuale incarico alla Fiorentina.

Il suo profilo resta quello di un dirigente con esperienza internazionale, capace di muoversi tra campionati diversi e di gestire trattative di alto livello. Per questo il suo nome continua a circolare non solo nelle pagine sportive, ma ora anche in quelle di cronaca rosa.

Vita privata di Fabio Paratici: ex moglie, figli e riservatezza

Se la carriera di Fabio Paratici è ampiamente documentata, la vita privata è sempre rimasta più defilata. È stato sposato, oggi è separato, ed è padre di due figli, Lorenzo e Leonardo.

Negli anni ha mantenuto un profilo riservato sul piano sentimentale. Raramente ha rilasciato dichiarazioni sulla sfera personale, preferendo concentrare l’attenzione sul lavoro. Proprio per questo la relazione con Pilar Fogliati ha attirato ancora più curiosità.

Le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano momenti di quotidianità: un caffè ai tavolini di un bar romano, uno scambio di sguardi complici, un bacio e poi il rientro nella stessa casa. Scene che confermano come la loro relazione non sia più un segreto.

Pilar Fogliati e Fabio Paratici: la nuova coppia tra cinema e calcio

La relazione tra l’attrice di Cuori 3 e Fabio Paratici sarebbe iniziata da alcuni mesi. L’attrice, 33 anni, reduce da una lunga storia di sei anni, aveva anticipato a Chi di frequentare una persona che le piaceva molto, senza svelarne l’identità.

Oggi sappiamo che quell’uomo è proprio Paratici. Pilar ha parlato dell’amore come di una squadra, usando una metafora calcistica che si intreccia con il percorso professionale del nuovo compagno: “Io e te siamo una squadra”. Una definizione che racconta il suo modo di vivere le relazioni, fondato sulla condivisione e sul sostegno reciproco.

In passato l’attrice è stata legata a Claudio Gioè e a Severiano Recchi. Oggi, invece, il suo percorso sentimentale incrocia quello di un dirigente sportivo abituato alla pressione mediatica.