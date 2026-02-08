Quando finisce Cuori 3: Rai 1 anticipa l’ultima puntata, data finale e calendario

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il pubblico di Rai 1 sta seguendo con attenzione le nuove vicende ambientate all’ospedale Molinette di Torino e, già dopo il debutto, i fan della serie tv si chiedono: quando finisce Cuori 3?

La terza stagione della fiction medical con Pilar Fogliati e Daniele Martari è tornata in onda in prime time a partire da domenica 1 febbraio 2026 e, fin dalle prime ore, ha mostrato chiari segnali di una programmazione destinata a cambiare.

I vertici Rai, infatti, hanno deciso di intervenire sul palinsesto con una strategia precisa, pensata per concentrare la messa in onda e arrivare più rapidamente al finale di stagione.

Ma come cambia la programmazione? Perché la chiusura viene anticipata? E quale sarà il calendario completo delle puntate?

Quando finisce Cuori 3 su Rai 1: la data dell’ultima puntata

La terza stagione di Cuori non seguirà una programmazione lineare settimanale fino alla primavera. Al contrario, Rai 1 ha scelto di accelerare i tempi. L’ultima puntata è fissata per domenica 22 febbraio 2026, data in cui andranno in onda gli episodi 11 e 12, gli ultimi della stagione.

La decisione di anticipare il finale rientra in una logica di palinsesto che punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico, evitando pause troppo lunghe e dispersioni di ascolto. In questo modo, la fiction medical chiuderà il suo ciclo stagionale entro il mese di febbraio, lasciando spazio ad altri titoli forti della rete ammiraglia.

Cambio programmazione Cuori 3: raddoppio delle puntate in prima serata

Il punto del cambio di rotta riguarda il raddoppio settimanale. Dopo l’esordio di domenica sera, Cuori 3 non resta confinata al solo appuntamento domenicale. La serie andrà in onda anche il lunedì, sempre in prima serata su Rai 1.

Questo significa due serate consecutive dedicate alla fiction, una scelta che consente di bruciare più episodi in meno tempo. Il raddoppio è previsto già dalla seconda settimana di programmazione e verrà replicato anche a metà febbraio. Una mossa che punta a sfruttare il buon riscontro iniziale e a consolidare la fedeltà del pubblico, riducendo il rischio di cali di share tipici delle programmazioni troppo diluite.

Calendario completo di Cuori 3: tutte le puntate e le serate di messa in onda

Per chi vuole orientarsi senza incertezze, il calendario ufficiale delle puntate chiarisce definitivamente quando finisce Cuori 3 e come sono distribuiti gli episodi. La stagione è composta da dodici episodi, suddivisi in sei prime serate:

prima puntata : episodi 1 e 2, domenica 1 febbraio 2026;

: episodi 1 e 2, domenica 1 febbraio 2026; seconda puntata : episodi 3 e 4, domenica 8 febbraio 2026;

: episodi 3 e 4, domenica 8 febbraio 2026; terza puntata : episodi 5 e 6, lunedì 9 febbraio 2026;

: episodi 5 e 6, lunedì 9 febbraio 2026; quarta puntata : episodi 7 e 8, domenica 15 febbraio 2026;

: episodi 7 e 8, domenica 15 febbraio 2026; quinta puntata : episodi 9 e 10, lunedì 16 febbraio 2026;

: episodi 9 e 10, lunedì 16 febbraio 2026; sesta puntata: episodi 11 e 12, domenica 22 febbraio 2026.

La collocazione subito dopo Affari Tuoi rafforza ulteriormente la visibilità della serie, inserendola in una fascia di forte traino per la rete.

Ascolti e strategia Rai: la serie tv convince e chiude in anticipo

I numeri spiegano più di molte analisi. La prima puntata di Cuori 3 ha raccolto circa 2 milioni 923 mila spettatori, con uno share che ha toccato il 19,5% nel secondo episodio. Un risultato solido, soprattutto se confrontato con la concorrenza diretta: Chi vuol essere milionario? su Canale 5 si è fermato sotto i 2 milioni di spettatori, senza raggiungere il 16% di share.

Ottimo debutto per la terza stagione di #Cuori che ieri, in prima serata su Rai 1, ha vinto con il 17,8% di share e quasi 3 milioni di telespettatori (2 milioni 923 mila spettatori).#AscoltiTv pic.twitter.com/oEvUlMdNlE — Rai (@Raiofficialnews) February 2, 2026

In questo contesto, la scelta Rai appare coerente. Anticipare la chiusura significa valorizzare una stagione che racconta la Torino dei primi anni Settanta con uno sguardo maturo, concentrando le trame e accompagnando il pubblico verso un finale ravvicinato. Insomma, l’ultima puntata del 22 febbraio rappresenta il punto di arrivo di una strategia studiata nei dettagli.