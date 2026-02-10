Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti per il secondo figlio: “Va messo in cantiere in tempi rapidi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da pochi mesi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori per la prima volta, un desiderio che avevano da molto tempo. La piccola Clara Isabel ha portato un’immensa gioia nella loro vita e non nascondono la voglia di allargare ancora la famiglia.

In varie occasioni la coppia ha raccontato di aver provato per ben cinque anni ad avere un figlio, la gravidanza però non arrivava in modo naturale ed è per questo che hanno deciso di affidarsi alla scienza. Tanta è stata la sofferenza quando non riuscivano a metter su famiglia, ora però sono entrambi al settimo cielo. Proveranno presto ad allargare la famiglia? In un’intervista concessa al settimanale Nuovo tv Ignazio Moser ha detto che un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sognano di allargare la famiglia: cosa ha detto la coppia

Anche la splendida argentina ha detto la sua in merito alla possibilità di avere un altro figlio dopo la nascita della piccola Clara Isabel. Queste le sue parole: “Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare, spero che il secondo ci metta meno tempo per arrivare rispetto alla prima gravidanza“.

Il marito di Cecilia Rodriguez pensa che hanno provato troppo a lungo ad avere un figlio in modo naturale. A detta sua la scienza porta enormi vantaggi permettendo di realizzare il sogno di diventare genitori senza troppe sofferenze. Ha poi ammesso che vizia molto la figlia, la prende in braccio ogni volta che piange. Ignazio Moser pensa che sia il mestiere più difficile del mondo quello del genitori, perché non si sa mai cosa è giusto e cosa è sbagliato.