Caterina Balivo, malore in aeroporto: paura in Argentina

Vacanze con imprevisto per Caterina Balivo, che ha vissuto ore di paura mentre si trovava in Argentina insieme al marito Guido Maria Brera. La conduttrice de La Volta Buona ha avuto un malore improvvi...

Vacanze con imprevisto per Caterina Balivo, che ha vissuto ore di paura mentre si trovava in Argentina insieme al marito Guido Maria Brera. La conduttrice de La Volta Buona ha avuto un malore improvviso in aeroporto ed è svenuta poco prima di imbarcarsi. A raccontarlo è proprio Brera, imprenditore e compagno della presentatrice da circa 15 anni, che sui social ha ringraziato i medici, spiegando la natura dei problemi di salute della compagna. Dopo lo spavento, i soccorsi sono arrivati in tempi rapidissimi e la presentatrice è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Sui social è comparso anche uno scatto che la ritrae su un lettino, visibilmente provata ma fortunatamente fuori pericolo.

Il racconto ironico di Guido Maria Brera

A ricostruire l'episodio è stato appunto lo stesso Guido Maria Brera, che ha affidato a Instagram il suo racconto, scelto con la leggerezza che lo contraddistingue. In apertura cita Lucio Dalla: "Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'", trasformando il racconto di una paura in una sorta di lettera ironica sullo spavento e sull'efficienza argentina. L'autore descrive con tono disincantato un sistema che funziona alla perfezione: taxi puntuali, autobus in orario e, dopo lo svenimento di Caterina al gate, una compagnia aerea capace di intervenire in modo impeccabile, con tanto di delegato pronto a riordinare i voli. Una serie di dettagli che Brera racconta con meraviglia e un pizzico di sarcasmo, quasi a voler suggerire che, altrove, la normalità può ancora stupire. I due si trovavano in Argentina per le vacanze, genitori di due bambini, e mai si sarebbero aspettati un imprevisto del genere.

L'elogio al sistema sanitario argentino

La parte più sentita del messaggio è un vero elogio alla sanità argentina: "Flebo di sali, controllo della glicemia e soprattutto calma, sorrisi e nessun nervosismo", racconta Brera, ringraziando apertamente il personale medico per la professionalità e la gentilezza dimostrate. Poi, con la sua consueta ironia, aggiunge un tocco di politica: "Tutti che votano Milei, te lo giuro", scrive, strappando un sorriso ai follower. La conclusione è la gratitudine: "Cate ha avuto un corpo a corpo con l'influenza e alla fine ha stravinto", scrive Brera, accompagnando il ringraziamento con un tributo al Paese che li ha soccorsi: "Sempre e comunque, forza Diego". La conduttrice, che durante l'anno conduce La Volta Buona su Rai1, potrà tornare presto alle sue attività, rassicurata dall'ottima assistenza ricevuta. La vicenda è stata seguita con attenzione anche da altre testate che hanno riportato i dettagli del malore e del successivo recupero.