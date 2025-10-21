Ascolti TV 20 ottobre 2025: Blanca trionfa ancora su Rai1, il Grande Fratello in calo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il lunedì sera televisivo si conferma, ancora una volta, una vera e propria battaglia a colpi di share. Gli ascolti TV di lunedì 20 ottobre 2025 hanno incoronato la fiction Blanca 3 come vincitrice assoluta della serata. La serie con Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon continua a conquistare milioni di telespettatori, lasciando indietro il Grande Fratello di Canale 5, che non riesce a recuperare terreno nonostante le novità introdotte.

Il pubblico ha premiato ancora una volta il racconto emozionale e l’interpretazione intensa della protagonista, preferendo la narrazione avvincente della Rai alla diretta movimentata del reality di Mediaset. Ma quanto ha raccolto Blanca nella serata di ieri? E come si sono comportati gli altri programmi in onda, dal talk show politico di Rete 4 ai film d’azione di Italia 1?

Inoltre, chi ha vinto la sfida dell’access prime time tra Affari Tuoi di De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti? Ecco tutti i dati Auditel e i numeri che raccontano la serata del 20 ottobre.

Ascolti TV 20 ottobre 2025: Blanca vince la serata

La terza stagione di Blanca continua a confermarsi come uno dei prodotti di punta di Rai1. La puntata andata in onda lunedì 20 ottobre ha registrato 3.915.000 spettatori, pari a un 23,9% di share, conquistando il titolo di programma più seguito della giornata. La serie poliziesca, con il suo stile raffinato e la capacità di mescolare azione, emozione e ironia, riesce a tenere incollato il pubblico settimana dopo settimana.

Sul fronte Mediaset, il Grande Fratello ha totalizzato 1.873.000 spettatori e uno share del 14,2%, restando sotto la soglia psicologica del 15%. Un risultato che conferma un trend in lieve calo rispetto alle settimane precedenti e che lascia presagire un momento di difficoltà per il reality condotto da Simona Ventura.

La serata televisiva è stata animata anche da altri programmi che hanno mantenuto una buona fetta di pubblico: su Italia 1, il film Jack Reacher – La prova decisiva ha intrattenuto oltre 1,1 milioni di spettatori, mentre su Rai3 Lo Stato delle Cose ha raccolto un discreto 6,6% di share.

Grande Fratello non decolla, cala ancora lo share

Nonostante le nuove dinamiche e l’introduzione di volti inediti, il Grande Fratello continua a non convincere pienamente il pubblico di Canale 5. La puntata del 20 ottobre, pur ricca di tensioni e colpi di scena nella casa, non è riuscita a competere con la forza narrativa di Blanca.

Il reality show sembra attraversare una fase di stallo, con un ritmo che non riesce a catturare la stessa curiosità di altre edizioni. I momenti di confronto e i racconti personali dei concorrenti non bastano, almeno per ora, a riaccendere l’interesse generale. Molti spettatori, infatti, sembrano preferire prodotti seriali dalla trama più strutturata, capaci di offrire emozioni diverse a ogni episodio.

Sfida access prime time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna

La fascia dell’access prime time continua a regalare una delle sfide più equilibrate e interessanti della televisione italiana. Ieri sera, il duello tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ha tenuto milioni di italiani davanti al televisore.

Il game show di Rai1 ha registrato 5.036.000 spettatori e il 23,2% di share, confermandosi un appuntamento ormai irrinunciabile per il pubblico del pre-serale. Tuttavia, Gerry Scotti su Canale 5 ha risposto con forza: La Ruota della Fortuna ha infatti raccolto 5.420.000 spettatori, con uno share del 25%, superando leggermente la concorrenza e vincendo la fascia.