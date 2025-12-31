LG permette di rimuovere Copilot dagli Smart TV
LG ha annunciato una importante marcia indietro. Dopo le numerose polemiche scaturite negli ultimi giorni, l'azienda coreana ha confermato che permetterà agli utenti di rimuovere Copilot dai propri te...
LG ha annunciato una importante marcia indietro. Dopo le numerose polemiche scaturite negli ultimi giorni, l'azienda coreana ha confermato che permetterà agli utenti di rimuovere Copilot dai propri televisori Smart TV.
La risposta alle critiche degli utenti
La decisione arriva dopo che diversi proprietari di TV LG hanno segnalato la comparsa dell'icona Copilot, l'assistente di Microsoft basato su intelligenza artificiale, senza alcuna possibilità di disinstallarlo. Una situazione che aveva generato malcontento diffuso tra gli utenti.
"Abbiamo ascoltato il feedback dei nostri clienti", ha fatto sapere l'azienda attraverso una nota ufficiale. LG rilascerà un aggiornamento che consentirà di rimuovere completamente l'applicazione Copilot da tutti i modelli interessati.
La vicenda solleva questioni più ampie sulla libertà degli utenti di decidere quali applicazioni tenere sui propri dispositivi. In un'epoca in cui gli smart device sono sempre più integrati con servizi cloud, il controllo dell'utente rimane una priorità.
Il caso LG potrebbe fare da precedente per altre aziende, evidenziando l'importanza di rispettare le preferenze dei consumatori anche nel settore dell'elettronica di consumo.