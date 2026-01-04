Starlink offre internet gratis al Venezuela fino al 3 febbraio

Elon Musk entra nella partita venezuelana con un'offerta senza precedenti: Starlink, il servizio di banda larga satellitare di SpaceX, fornirà connettività gratuita ai cittadini del Venezuela fino al...

Elon Musk entra nella partita venezuelana con un'offerta senza precedenti: Starlink, il servizio di banda larga satellitare di SpaceX, fornirà connettività gratuita ai cittadini del Venezuela fino al 3 febbraio 2026. L'annuncio, pubblicato su X dall'account ufficiale dell'azienda, arriva mentre il Paese sudamericano affronta gravi problemi di comunicazione a seguito dell'operazione militare americana. La decisione ha un significato strategico che va oltre l'aspetto umanitario: il Venezuela sotto il governo Maduro è stato notoriamente soggetto a censura online, con blocchi sistematici di Facebook, YouTube, Instagram e altre piattaforme di comunicazione.

Blackout durante il blitz

Durante il blitz del 3 gennaio, i dati di Netblocks hanno registrato un'improvvisa perdita di connettività internet in diverse zone di Caracas, coincidente con le interruzioni di corrente causate dall'operazione militare. "Connettività continua per il Venezuela" ha scritto Starlink nel post su X, promettendo di colmare il vuoto informativo nel Paese. Il servizio, che funziona tramite una rete di oltre 5.000 satelliti in orbita bassa, permette di bypassare le infrastrutture terrestri controllate dal governo, offrendo ai venezuelani un canale di comunicazione indipendente. La mossa di Musk, stretto alleato di Donald Trump e figura di spicco della sua amministrazione come capo del DOGE (Department of Government Efficiency), solleva interrogativi sul coordinamento tra settore privato e governo americano nella gestione della crisi venezuelana. L'iniziativa potrebbe rappresentare un modello per future operazioni di "soft power" tecnologico americano in aree di crisi.