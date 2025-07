[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Castriotta: “Ti aspetto in questo tempo come e quando ero bambino seduto allo scalino“

”Manfredonia – Madonna di Siponto – come devo fare, io quest’anno ti aspetto come e quando ero da te – ero piccolino quando venivo dietro la Processione … quando ti vedevo uscire – dalla porta da chiesa della Cattedrale , piangevo con una commozione tale di cuore … di brividi di gioia , mi sedevo in mezzo a tante persone sopra uno scalino di un portone.

Con un fazzoletto mi asciugavo la faccia tonda, da bambino biondo rosso.

Oggi , ogni mattina che mi sveglio – provo malinconia di lacrime nuove… aspettando un profumo e tanta pace – dentro una luce di speranze – ti aspetto ora da questa strana forma di un tempo di polvere e parole,di attese e speranze – di luce in Piazza Cattedrale.

Articolo di Claudio Castriotta