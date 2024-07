Castriotta: “Quattro Soci: costruttori per eccellenza di una Manfredonia dalla mente fertile e dall’anima di coscienza”

Parto proprio dal festeggia SANTO da Vincenzo Ferreri – “Patrono dei costruttori” – per ricordare con questo santo la storia dell’edilizia a Manfredonia … quando i costruttori erano persone corrette e perbene e i muratori amavano il loro lavoro ubbidienti e rispettosi ,dal carattere di brava gente.La vita era fatta di cuore e le giornate erano respiri di ore lieti e di fatica pesante, ma dall’ essere felici, di ogni giorno che scorreva fino la sera. La saggezza era una parola sola, ed era un’unica cosa ,la terra della percezione della responsabilità fatta di rispetto, come il cielo di un tempo passato. Voglio ricordavi i noti “Quattro Soci” – costruttori per eccellenza – che costruirono tanti palazzi in paese…e fecero tanti opere di beneficenza – come ritratti dalla foto dell’epoca davvero di sacrifici ma di anima vera.

I nomi dei costruttori… I Quattro Socjie – era costituito: da Giuseppe Del Vecchio,(detto Scipione) Gaetano Telera detto Cosimino)Antonio D’Ascanio – Ciro Angelillis – ma nella foto c’è anche un amico di sempre – Giovanni Clemente ,detto l’americano emigrato in Venezuela nel 1948 – lo vediamo in un bel ricordo con Padre Tempesta,che ha soggiornato anche nel nostro convento di Santa Maria.

di Claudio Castriotta