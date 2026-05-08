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Casa Sollievo della Sofferenza, Gumirato: “Nessun licenziamento e confronto aperto con Regione e Vaticano”

SAN GIOVANNI ROTONDO – «La visita del cardinale Pietro Parolin per il Settantesimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza è stata un segnale di straordinaria importanza spirituale, umana e operativa». Così il direttore generale dell’ospedale, Gino Gumirato, ha commentato la presenza del segretario di Stato vaticano nella struttura fondata da Padre Pio.

Gumirato ha evidenziato come Parolin abbia voluto dedicare tempo non solo alle celebrazioni ufficiali, ma anche all’ascolto diretto dei pazienti e al confronto con le organizzazioni sindacali. «Fuori dai riflettori ha ascoltato le sofferenze dei ricoverati con grande umanità e dedizione», ha sottolineato.

Il direttore generale ha ribadito la costante vicinanza della Santa Sede all’ospedale, ricordando il ruolo svolto nella nomina del Consiglio di amministrazione e nella definizione del piano strategico della struttura. «Il segretario di Stato ha sempre dato un’indicazione chiara: non ci dovevano essere licenziamenti, anche davanti alle difficoltà».

Sul fronte economico, Gumirato ha spiegato che l’attuale situazione finanziaria deriva da precise scelte strategiche: «In tre anni abbiamo realizzato investimenti per 33,5 milioni di euro, raggiunto un accordo con i fornitori da 73,5 milioni e saldato debiti pregressi verso i dipendenti per 25 milioni». Complessivamente, ha precisato, si tratta di 136 milioni di euro di uscite legate a operazioni di rilancio e riequilibrio.

«L’aspetto centrale – ha aggiunto – è che oggi non stiamo più producendo nuovi debiti e l’attività operativa dell’ospedale è in grado di autosostenersi». Pur riconoscendo la necessità di migliorare ulteriormente il margine operativo, Gumirato ha assicurato che la struttura sta lavorando per consolidare la propria stabilità economica.

Non sono mancati riferimenti ai rapporti con la Regione Puglia, definiti «non efficaci come sperato» dopo il confronto dello scorso 27 dicembre. Tuttavia, il direttore generale ha annunciato un prossimo incontro trilaterale tra Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, Regione Puglia e Segreteria di Stato Vaticana.

Infine, Gumirato ha richiamato il ruolo strategico dell’ospedale nel sistema sanitario del territorio: «I dati su oncologia, neurologia, cardiologia, ortopedia e diagnostica confermano l’insostituibilità di Casa Sollievo nel Gargano, in Puglia e nel Sud Italia».

Vincenzo D’Errico per FoggiaReporter



