X Factor, svelato il nome del sostituto di Achille Lauro: fan in delirio per Irama

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Il nuovo X Factor è ancora lontano dal debutto ufficiale, ma il talent musicale più seguito della televisione italiana è già al centro del gossip estivo. Nelle ultime settimane i fan si sono scatenati sui social per cercare di capire chi avrebbe preso il posto di Achille Lauro nella giuria del programma targato Sky.

Dopo rumors, indiscrezioni e ipotesi circolate online, sembra finalmente emergere il nome più accreditato: sarebbe infatti Irama il prescelto per sostituire il cantante romano dietro il celebre bancone dei giudici.

Irama verso X Factor: l’indiscrezione prende forza

Secondo diverse voci provenienti dagli ambienti televisivi e rilanciate da vari portali di spettacolo, la produzione avrebbe ormai individuato in Irama il profilo ideale per la nuova edizione di X Factor.

L’artista, diventato famoso grazie ad Amici di Maria De Filippi, negli ultimi anni ha consolidato la propria carriera conquistando classifiche, streaming e concerti sold out. Un percorso che lo ha reso uno dei cantanti più popolari della scena italiana contemporanea.

La scelta piacerebbe particolarmente agli autori del programma perché Irama riuscirebbe a unire:

forte popolarità tra i giovani;

credibilità musicale;

esperienza televisiva;

grande seguito social.

Proprio sui social network, infatti, il suo nome è già diventato virale. Molti utenti si dicono entusiasti all’idea di vedere il cantante nelle vesti di giudice, mentre altri sostengono che il carisma imprevedibile di Achille Lauro sarà difficile da sostituire.

Perché Achille Lauro ha lasciato X Factor

L’uscita di scena di Achille Lauro aveva colto di sorpresa il pubblico alcune settimane fa.

Il cantante romano, protagonista delle ultime edizioni del talent, avrebbe deciso di abbandonare il programma per concentrarsi completamente sui suoi progetti musicali e sui grandi live previsti nei prossimi mesi. Alla base della scelta ci sarebbero soprattutto gli impegni legati al tour estivo e alle nuove produzioni discografiche.

Durante la sua esperienza a X Factor, Achille Lauro era riuscito a distinguersi grazie a uno stile provocatorio, fuori dagli schemi e capace di generare continuamente dibattiti e momenti virali. Per questo motivo la scelta del sostituto è stata considerata particolarmente delicata dalla produzione.

La nuova giuria di X Factor 2026

Se l’arrivo di Irama dovesse essere confermato ufficialmente, la nuova giuria di X Factor dovrebbe essere composta da:

Jake La Furia

Paola Iezzi

Francesco Gabbani

Irama

Una squadra che mescolerebbe generi musicali e personalità molto diverse tra loro: urban, pop, cantautorato e mainstream radiofonico.

Secondo diversi addetti ai lavori, questa potrebbe essere una delle giurie più equilibrate degli ultimi anni. Jake La Furia continuerebbe a rappresentare la parte più ironica e pungente del programma, Paola Iezzi quella glamour e pop, mentre Francesco Gabbani manterrebbe il ruolo del giudice tecnico e rassicurante.

L’ingresso di Irama, invece, avrebbe l’obiettivo di avvicinare ulteriormente il talent al pubblico delle nuove generazioni.

Sky non conferma, ma le trattative sarebbero avanzate

Al momento manca ancora l’annuncio ufficiale da parte di Sky, ma le indiscrezioni parlano di trattative ormai in fase avanzata.

Prima della possibile scelta definitiva, la produzione avrebbe valutato anche altri nomi noti della musica italiana, tra cui Tananai e Serena Brancale. Alla fine, però, sarebbe stato proprio Irama a convincere maggiormente durante i colloqui preliminari.

In attesa della conferma ufficiale, il web continua a discutere della possibile rivoluzione in giuria. E una cosa appare già chiara: la prossima edizione di X Factor promette scintille ancora prima dell’inizio delle registrazioni.