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Manfredonia, Bando “Si può fare”, seconda edizione

Alla seconda edizione del Bando “Si Può Fare”, iniziativa promossa dal Comune di Manfredonia, sono pervenute 22 proposte con il coinvolgimento di 164 giovani.

Dopo una valutazione basata su criteri condivisi (coerenza con il bando, impatto sociale, partecipazione giovanile, sostenibilità, innovazione, fattibilità e sicurezza), ieri, in Sala Consiliare, sono stati presentati 11 micro-progetti, per un finanziamento complessivo di 24.500 euro, che coinvolgono 117 giovani.

“È un segno e un segnale visibile e permanente di una visione di politiche giovanili ben precisa: i giovani sono i protagonisti” – riferisce il Sindaco la Marca, che ha sostenuto fortemente tale iniziativa.

Rivolgendosi poi ai giovani, ha concluso: “Abbiamo bisogno del vostro entusiasmo per avere fiducia in ciò che ci circonda, della vostra rabbia per trasformarla in impegno, del vostro sguardo per raccontare le bellezze della nostra città. Abbiamo bisogno del vostro coraggio, che ci fa dire non solo ‘Si può fare’, ma ‘Ce la possiamo fare’”.

L’Assessora al Welfare, Maria Teresa Valente, dopo aver sottolineato, quest’anno, il maggior numero di giovani coinvolti, ha posto l’accento sulla qualità e varietà delle idee progettuali: “Le proposte selezionate provengono da ragazzi e ragazze di gruppi informali, delle parrocchie e delle scuole della nostra città. Si distinguono per la capacità di promuovere cittadinanza attiva, rigenerazione urbana, inclusione sociale, sicurezza partecipata e valorizzazione culturale, garantendo un equilibrio tra dimensioni educative, sociali e comunitarie”.

I giovani, nella realizzazione delle loro proposte, saranno accompagnati attraverso monitoraggio, verifiche periodiche e rendicontazione. Il progetto ha visto, accanto allo staff dei Servizi Sociali, il coinvolgimento della Coop. Cantiere Giovani, ideatrice del format, e dell’associazione Inside MF.