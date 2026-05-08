Meteo, temperature in forte rialzo ad inizio settimana
Meteo, temperature in forte rialzo ad inizio settimana
Le temperature si preparano a un forte rialzo, nei prossimi giorni: già nel corso del weekend, in particolare Domenica 10 Maggio, potremo raggiungere valori intorno ai 30°C al Sud, ma addirittura entro Martedì 12 Maggio si toccheranno picchi di 34°C.
Lo scrive IlMeteo.it.
All’inizio della prossima settimana i venti caldi africani si intensificheranno, favorendo condizioni atmosferiche dal sapore pienamente estivo, ancora una volta segnatamente al Sud.
Mentre Puglia, Basilicata e gran parte della Calabria continueranno a registrare valori intorno ai 30°C, sarà la Sicilia a conquistare il primato dell’area più calda d’Italia. Entro Martedì 12 Maggio, come si nota dalla mappa delle temperature massime previste, le colonnine di mercurio potrebbero raggiungere addirittura picchi di 34°C nelle zone interne dell’Isola.