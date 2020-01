“Carnival Talent Show”

Lo spettacolo musicale del Carnevale 2020 dove il protagonista potresti essere tu!

Se sei un cantautore o suoni in una band e hai tra i 16 e i 24 anni iscriviti al nuovo contest musicale che si terrà Domenica 23 Febbraio in Piazza del Popolo!

Sei categorie, sei interpreti, tre brani, premio miglior performance e premio speciale miglior costume, ospiti e tanto altro nella frizzante serata finale!

Per iscriversi alle selezioni che si svolgeranno la prima settimana di Febbraio e/o ricevere maggiori informazioni sul regolamento e svolgimento della serata, contattare la direzione artistica dell’evento:

Dam Accademia musicaleCorso Roma, 112 (in sede dal lun al ven ore 16.00/21.00)damaccademia@gmail.com0884.661959 / 340.3175297

Scadenza iscrizioni :SABATO 1 FEBBRAIO