Meteo

Venti sostenuti sulla Puglia

Redazione23 Aprile 2026
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VENTI SOSTENUTI SULLA PUGLIA

La mappa evidenzia un flusso ben organizzato dai quadranti settentrionali lungo l’Adriatico, con correnti tese che scorrono senza ostacoli sul mare e impattano soprattutto lungo la fascia costiera.

Sul comparto centro-settentrionale, tra #Gargano e #Barese, i venti risultano più vivaci, con raffiche che potranno intensificarsi localmente. Più attenuati, ma comunque presenti, sul resto della regione.

🌊 Mare in progressivo aumento del moto ondoso, specie al largo.

🌬️ Venti dai quadranti settentrionali sui 20–30 km/h, con raffiche fino a 40–50 km/h.

Meteopuglia in Foto

Redazione23 Aprile 2026