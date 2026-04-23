Meteo
Venti sostenuti sulla Puglia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
VENTI SOSTENUTI SULLA PUGLIA
La mappa evidenzia un flusso ben organizzato dai quadranti settentrionali lungo l’Adriatico, con correnti tese che scorrono senza ostacoli sul mare e impattano soprattutto lungo la fascia costiera.
Sul comparto centro-settentrionale, tra #Gargano e #Barese, i venti risultano più vivaci, con raffiche che potranno intensificarsi localmente. Più attenuati, ma comunque presenti, sul resto della regione.
Mare in progressivo aumento del moto ondoso, specie al largo.
Venti dai quadranti settentrionali sui 20–30 km/h, con raffiche fino a 40–50 km/h.