Giulia Stabile ha avuto una storia con Irama? Il racconto sul palco di Rosalia

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Giulia Stabile è tra le ballerine del tour mondiale di Rosalia. Durante gli show, la cantante spagnola è solita allestire un confessionale sul palco in cui alcune persone confessano le loro storie personali ed ieri è toccato il turno dell’ex stella di Amici. La giovane italo-catalana ha ammesso di aver avuto una storia con un noto cantante italiano, finita quando ha scoperto che aveva un’altra. Giulia Stabile ha dichiarato a Rosalia e una platea di oltre 20 mila persone: “Lui è più grande di me ed è un cantante. Doveva tenere un concerto a Roma e io ero a Roma, così lui mi ha invitata. E’ stato tanto carino con me, mi ha presentato la sua crew. Inoltre durante lo spettacolo ci sono stati dei momenti in cui sembrava stesse cercando qualcuno e io ho pensato, ‘mi sta cercando?’. E avevo ragione, perché me l’ha detto dopo. Era come se stesse flirtando con me. Poi c’è stato l’after show, la cena e abbiamo anche dormito insieme, ma non c’è stato nulla. Però abbiamo iniziato a uscire insieme da quel momento”.

Giulia Stabile rivela di aver avuto una storia con un famoso cantante italiano

Durante il racconto a Rosalia, Giulia Stabile ha spiegato che la storia col famoso cantante italiano si è interrotta quando ha scoperto la doppia vita di lui: “Una sera sono andata a cena con il suo designer e durante la cena abbiamo parlato tanto e lui mi ha detto, ‘carino, sei mezza spagnola, anche la fidanzata di lui è spagnola. Io ho fatto finta di nulla. Io ero confusa e quindi ho chiesto direttamente al cantante se fosse fidanzato e lui mi ha detto che quella storia era finita tempo fa. Io speravo fosse vero quello che mi diceva e così abbiamo continuato a frequentarci. ” La ballerina ha concluso: “Abbiamo continuato a uscire insieme per diversi mesi, ma io avevo una sensazione strana. Gli ho chiesto, ‘c’è un uomo alla porta che ogni volta che arrivo mi chiede se sono lì per te. Me lo chiede perché mi riconosce, o perché sono una ragazza?’. Lui è rimasto fermo un attimo e mi ha detto, ‘ma cosa dici? Lui ti riconosce?‘”. Un dialogo che ha messo fine al rapporto tra la donna e il cantante. Le parole hanno fatto in breve tempo il giro della rete, tanto che i fans hanno sospettato che la ballerina si stesse riferendo a Irama, con la quale ebbene un avvicinamento tra il 2024 e 2025.