Grande Fratello Vip, Paola Caruso tradita dal compagno? La segnalazione

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Il Grande Fratello Vip sta tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. Tra le grandi protagoniste di questa edizione vi è Paola Caruso che si è messa in luce sia per i suoi scontri con Antonella Elia sia per la sua storia personale difficile. In queste ore, la Bonas di Avanti un altro è finita al centro di una segnalazione lanciata da Deianira Marzano riguardante la sua vita privata. La nota esperta di gossip ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con suo scritto: “Il fidanzamento della Caruso tra Milano, Forte dei Marmi, Sankt Moritz ne ha combinate di tutti i colori mentre lei era nella Casa. Fabio Talin si sta scrivendo anche con Valeria Marini. Fonte 100% vera riferita da lui stesso”. Insomma, Paola Caruso sarebbe stata tradita dal compagno mentre lei si trova all’interno del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Paola Caruso è stata confinata nel monolocale

Nel frattempo, Paola Caruso è stata la protagonista della diretta appena andata in onda del Grande Fratello Vip. La donna oltre ad avere avuto un pesante scontro con Antonella Elia è stata confinata nel monolocale dove venerdì sera gli altri concorrenti scopriranno che è la prima candidata all’eliminazione. La Bonas di Avanti un altro è finita di recente al centro della ribalta. La donna è data come concorrente della nuova edizione di The fifty, in partenza dal 22 maggio su Amazon Prime Video. Nel primo promo pubblicato dalla piattaforma si vede Paola Caruso baciare appassionatamente un altro concorrente.