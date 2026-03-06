Economia

Carburanti, il diesel verso le 2 euro. Aumenta anche la benzina

Redazione6 Marzo 2026
a person filling a car with gas at a gas station
Photo by engin akyurt on Unsplash
Dopo la pausa di mercoledì, ieri le quotazioni petrolifere hanno ripreso a correre: il Brent ha sfondato quota 85 dollari al barile, la quotazione internazionale del gasolio, di nuovo sopra i mille dollari la tonnellata, è al massimo dal 14 settembre 2023, quella benzina dal 15 gennaio 2025.

  • benzina self service a 1,744 euro/litro (+20 millesimi, compagnie 1,750, pompe bianche 1,732);
  • diesel self service a 1,867 euro/litro (+52, compagnie 1,876, pompe bianche 1,849);
  • benzina servito a 1,879 euro/litro (+20, compagnie 1,921, pompe bianche 1,800);
  • diesel servito a 1,996 euro/litro (+51, compagnie 2,039, pompe bianche 1,915);
  • gpl servito a 0,697 euro/litro (+3, compagnie 0,708, pompe bianche 0,686);
  • metano servito a 1,445 euro/kg (+22, compagnie 1,447, pompe bianche 1,443);
  • gnl 1,229 euro/kg (+1, compagnie 1,236 euro/kg, pompe bianche 1,225 euro/kg).

Sulle autostrade va peggio:

  • benzina self service 1,836 euro/litro (servito 2,092);
  • gasolio self service 1,949 euro/litro (servito 2,206);
  • gpl 0,833 euro/litro;
  • metano 1,494 euro/kg;
  • gnl 1,291 euro/kg.

