Carburanti, il diesel verso le 2 euro. Aumenta anche la benzina

Dopo la pausa di mercoledì, ieri le quotazioni petrolifere hanno ripreso a correre: il Brent ha sfondato quota 85 dollari al barile, la quotazione internazionale del gasolio, di nuovo sopra i mille dollari la tonnellata, è al massimo dal 14 settembre 2023, quella benzina dal 15 gennaio 2025.

benzina self service a 1,744 euro/litro (+20 millesimi, compagnie 1,750, pompe bianche 1,732);

diesel self service a 1,867 euro/litro (+52, compagnie 1,876, pompe bianche 1,849);

benzina servito a 1,879 euro/litro (+20, compagnie 1,921, pompe bianche 1,800);

diesel servito a 1,996 euro/litro (+51, compagnie 2,039, pompe bianche 1,915);

gpl servito a 0,697 euro/litro (+3, compagnie 0,708, pompe bianche 0,686);

metano servito a 1,445 euro/kg (+22, compagnie 1,447, pompe bianche 1,443);

gnl 1,229 euro/kg (+1, compagnie 1,236 euro/kg, pompe bianche 1,225 euro/kg).

Sulle autostrade va peggio: