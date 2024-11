CARAPELLE, LA SAGRA DEL GRANO ARSO OTTIENE IL MARCHIO DI QUALITÀ

Storico riconoscimento per la Pro Loco, il primo nella zona del Tavoliere

CARAPELLE – La “Sagra del Grano Arso” di Carapelle, giunta alla sesta edizione, ha ottenuto un riconoscimento molto prestigioso ed ambito, quello di “Sagra di Qualità”. È un risultato storico, il primo in assoluto per la Delegazione UNPLI Tavoliere. Un marchio istituito dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia per identificare le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentative della storia e della tradizione, proprio come il grano arso, che rappresenta il Tavoliere, la sua storia, i braccianti. La Pro Loco di Carapelle riceverà ufficialmente il riconoscimento a marzo.