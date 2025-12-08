Can Yaman è di nuovo single: finita con Sara Bluma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il mondo del gossip italiano è in fermento: secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, Can Yaman e Sara Bluma si sarebbero lasciati definitivamente. La notizia arriva proprio mentre l’attore turco sta vivendo un momento di grande successo professionale con la serie Sandokan su Rai 1, che sta registrando ascolti record.

La relazione tra il divo turco e la dj di origini algerine sembrava procedere a gonfie vele, tanto che lo scorso luglio l’attore aveva ufficializzato il legame durante l’Italian Global Series Festival. “Non escludo l’idea del matrimonio” aveva dichiarato Yaman in un’intervista, lasciando intendere che il sentimento fosse forte e stabile. Tuttavia, negli ultimi giorni qualcosa è cambiato drasticamente.

I segnali della crisi sui social

Gli indizi della rottura non sono passati inosservati ai fan più attenti. Il primo campanello d’allarme è stato il fatto che i due abbiano smesso di seguirsi su Instagram. Inoltre, il profilo di Sara risulta attualmente inesistente, come se la dj avesse deciso di abbandonare completamente il social network. La conferma ufficiale è arrivata dalle pagine di Diva e Donna, dove campeggia un titolo inequivocabile: “Can Yaman è di nuovo single – Con Sara è finita: ora cerco un vero amore”.

Secondo le ricostruzioni, la separazione sarebbe già avvenuta da alcune settimane. Forse proprio per questo motivo Yaman era apparso particolarmente provato durante l’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In. Il pubblico aveva notato una certa tensione nel suo sguardo, che ora trova una spiegazione nella difficile situazione personale che stava attraversando.

La notizia lascia delusi i numerosi fan della coppia, che avevano sperato in un lieto fine per questa storia d’amore. Nel frattempo, l’attore continua a concentrarsi sul suo lavoro e sul successo di Sandokan, cercando di superare questo momento delicato della sua vita privata.