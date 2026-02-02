Can Yaman co-conduttore a Sanremo 2026: la foto ironica di Conti

Il Festival di Sanremo 2026 ha il suo primo co-conduttore ufficiale. Can Yaman salirà sul palco dell'Ariston martedì 24 febbraio insieme a Carlo Conti e Laura Pausini per la serata inaugurale della ke...

Il Festival di Sanremo 2026 ha il suo primo co-conduttore ufficiale. Can Yaman salirà sul palco dell'Ariston martedì 24 febbraio insieme a Carlo Conti e Laura Pausini per la serata inaugurale della kermesse.

L'annuncio social di Carlo Conti

L'ufficializzazione è arrivata nel tardo pomeriggio attraverso il profilo Instagram del direttore artistico. Un'immagine inequivocabile: il volto di Conti sovrapposto a quello di Sandokan, il personaggio che ha consacrato Yaman al grande pubblico italiano. L'attore turco, 36 anni, porta sul palco dell'Ariston la sua esperienza internazionale e il successo della serie Rai che ha registrato record di ascolti.

La squadra dei co-conduttori prende forma

Oltre a Yaman per la prima serata, il mosaico sanremese si arricchisce con Achille Lauro confermato per mercoledì 25 febbraio. Per le Nuove Proposte ci sarà Gianluca Gazzoli, mentre la guida del DopoFestival è stata affidata a Nicola Savino insieme ad Aurora Leone dei The Jackal. Un cast che mescola volti televisivi consolidati e talenti emergenti.

Debutto alla conduzione in diretta

Per Can Yaman si tratta della prima esperienza alla conduzione di un grande evento televisivo in Italia. Attualmente impegnato in Spagna sul set del thriller "El laberinto de las mariposas", l'attore poliglotta parla fluentemente turco, inglese, italiano e spagnolo. La sua presenza all'Ariston potrebbe rappresentare anche una prova tecnica in vista di un eventuale Eurovision in Italia.

Prima serata: tutti i 30 brani in gara

La serata inaugurale prevede l'ascolto di tutti i trenta brani in competizione, con il voto esclusivo della giuria della sala stampa. Yaman sarà presente per l'intera durata della trasmissione, non limitandosi a un'apparizione fugace.