Cadavere rinvenuto a Foggia, ferita di arma da fuoco sul corpo: ipotesi omicidio

Un corpo senza vita di un cittadino straniero, con molta probabilità nordafricano, è stato rinvenuto a Foggia, in una zona di campagna. Non sono stati ritrovati documenti, ed al momento non è possibile procedere con l’identificazione. Sul corpo è stata individuata una ferita d’arma da fuoco, un dettaglio che accende l’ipotesi di omicidio. Tuttavia sono necessari accertamenti medico- legali per ricostruire l’accaduto.

A dare l’allarme alcuni agricoltori presenti in zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini per far luce sulla vicenda.