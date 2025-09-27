Foggia, aggressione choc: 19enne pestato da un branco di adolescenti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un episodio di violenza inaudita si è consumato a Foggia. In via Arpi, in pieno centro storico un gruppo di ragazzini ha preso di mira un ragazzo poco più grande. Il 19enne è stato avvicinato dal branco ed aggredito senza alcun motivo scatenante.

Un caso di violenza incontrollata

Un ragazzo di appena 19 anni è stato vittima di una brutale aggressione, verificatasi questa notte nel centro storico di Foggia. Il giovane si trovava in via Arpi, quando è stato avvicinato da un gruppo di adolescenti con cattive intenzioni. I ragazzini, infatti, hanno iniziato a colpirlo, con lo scopo di fargli del male. L’episodio di violenza non è stato preceduta da alcuna lite o discussione. La mancanza di una causa scatenante non fa altro che aggravare la situazione e rendere questo atto ancora più vile.

La vittima è stata colpita in diverse parti del corpo, fra cui anche il volto. Il giovane ha riportato numerose fratture, e con molta probabilità dovrà subire degli interventi di chirurgia maxillo- facciale.

La vicenda ha suscitato l’indignazione dell’opinione pubblica. Sui social, infatti, molti foggiani stanno esprimendo solidarietà alla vittima e ai suoi familiari. I cittadini, inoltre, si dicono stanchi dei ripetuti atti di violenza incontrollata e ingiustificata che si verificano in città. Pertanto chiedono maggiore controllo e sorveglianza sul territorio.