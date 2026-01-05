Borgoricco: trasportatore muore stritolato nel compattatore

Una nuova tragedia sul lavoro scuote l'Italia. Nella giornata di oggi, 5 gennaio 2026, un trasportatore ha perso la vita in circostanze drammatiche presso un'azienda di Borgoricco, in provincia di Pad...

Una nuova tragedia sul lavoro scuote l'Italia. Nella giornata di oggi, 5 gennaio 2026, un trasportatore ha perso la vita in circostanze drammatiche presso un'azienda di Borgoricco, in provincia di Padova. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scivolato all'interno di un compattatore per la carta morendo sul colpo.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto presso la Rizzato Calzature, un'azienda della zona industriale del comune padovano. La vittima, di cui non sono state ancora diffuse le generalità complete, stava effettuando operazioni di carico quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel macchinario destinato alla compattazione dei materiali di scarto.

I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118 giunto sul posto ha potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e gli ispettori dello SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per avviare le indagini.

"Siamo sconvolti, era un nostro collaboratore da anni", avrebbero dichiarato i titolari dell'azienda, che hanno messo a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione relativa alla sicurezza del macchinario.

La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto il sequestro del compattatore. Sarà l'autopsia a chiarire le esatte cause del decesso, mentre gli investigatori cercheranno di ricostruire la dinamica dell'accaduto anche attraverso eventuali testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza.

Questo tragico episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, dove nel solo 2025 si sono registrati oltre mille morti bianche.