Palpeggia una donna e aggredisce i Carabinieri: arrestato uomo di Torremaggiore

L'aggressore è ora accusato di violenza sessuale, resistenza e violenza ai danni di pubblico ufficiale.

Nunzio Alvaro27 Novembre 2025
Torremaggiore, shock nei pressi del centro cittadino: un uomo ha bloccato una donna in strada e, dopo averla palpeggiata, ha anche aggredito i Carabinieri della Compagnia di San Severo intervenuti sul posto.

La segnalazione è arrivata proprio da parte della vittima, una ragazza di 28 anni, che una volta riuscita a fuggire ha chiamato il 112 e si è rifugiata nella sua abitazione.

L’uomo, alla vista dei militari, ha cominciato ad urlare e ad aggredirli fisicamente: ora non è più accusato solo di violenza sessuale, ma anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’aggressore si trova ora nella casa circondariale di Foggia, in attesa di ulteriori sviluppi.

