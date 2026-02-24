Bonus TARI: la data dell’ISEE è una trappola, ecco come non perdere lo sconto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è una regola nel mondo dei bonus che molti cittadini scoprono purtroppo troppo tardi: non basta “avere diritto” a uno sconto, bisogna anche muoversi nei tempi giusti. Questo è particolarmente vero per il Bonus Sociale TARI, lo sconto sulla tassa dei rifiuti che può far risparmiare diverse decine di euro alle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Molti pensano che l’ISEE si possa fare in qualsiasi momento dell’anno, ma per la TARI è diverso: se arrivi tardi, lo sconto sparisce.

Bonus Sociale TARI 2026: Isee e agevolazione

Ipotizziamo un esempio. Nel momento in cui il calcolo delle bollette della spazzatura inizia a gennaio e voi fate l’aggiornamento Isee a giugno, il Comune vi farà pagare il prezzo pieno per tutto l’anno o quasi. Il sistema che gestisce questi sconti, infatti, non è retroattivo quindi non torna indietro nel tempo a ricalcolare gli importi.

Il meccanismo è automatico: l’INPS vede chi ha un ISEE basso e manda il segnale al Comune. Ma questo segnale viene inviato in momenti precisi dell’anno. Se quando il Comune prepara le bollette il vostro ISEE non è ancora pronto nel computer dell’INPS, la bolletta partirà con l’importo massimo. E una volta emessa, è difficilissimo, se non impossibile, ottenere uno sconto retroattivo per i mesi passati.

Chi ha diritto allo sconto Tari nel 2026

I requisiti non sono cambiati molto, ma bisogna rientrare in queste “tasche” per il Bonus Sociale TARI 2026:

Famiglie piccole o medie: l’ISEE non deve superare i 9.530 euro .

l’ISEE non deve superare i . Famiglie numerose: se avete almeno 4 figli a carico, il limite si alza e arriva a 20.000 euro.

Se rientrate in questi numeri, lo sconto vi spetta di diritto, ma la “carta d’identità” dei vostri soldi (l’ISEE appunto) deve essere aggiornata subito. Non appena finiscono le feste di Natale, il primo pensiero deve essere quello di andare al CAF o dal commercialista.

Il problema dei Comuni e della burocrazia

Mentre per la luce e il gas tutto è gestito da un unico “cervellone” centrale, per la spazzatura ogni Comune gestisce in autonomia. Ci sono città che mandano la bolletta una volta l’anno e altre che la dividono in tre rate.

Se il vostro Comune decide di calcolare la TARI a marzo e voi fate l’ISEE ad aprile, siete fuori dai giochi per quella mandata. È una regola severa, ma è quella che sta mettendo in difficoltà tante persone che si vedono recapitare bollette salate pur avendo un reddito molto basso.

Tre consigli pratici per non sbagliare

Per evitare brutte sorprese, ecco cosa dovete fare:

Gennaio è il mese d’oro: Non aspettate marzo o aprile. Fate l’ISEE nelle prime due settimane di gennaio. È l’unico modo per essere sicuri che il vostro nome finisca subito nella lista degli “scontati”. Controllate la bolletta: Appena arriva la carta del Comune, guardate bene le voci. Se lo sconto non c’è e voi pensate di averne diritto, non aspettate a pagare: andate subito all’ufficio tributi del Comune o al vostro CAF per capire cosa è andato storto. L’ISEE deve essere corretto: A volte basta un piccolo errore nella dichiarazione per bloccare tutto. Assicuratevi che chi vi compila le carte non dimentichi nulla, altrimenti il sistema blocca il bonus in automatico.

La fretta in questo caso non è una cattiva consigliera, anzi. Per il 2026, ricordate che la data stampata sul vostro ISEE vale quanto i soldi che avete nel portafoglio.