Bonus Natale da 100 euro anche alle coppie di fatto

Anche le coppie di fatto incasseranno il cosiddetto bonus Natale o bonus tredicesima.

Lo ha chiarito il viceministro Maurizio Leo parlando con i cronisti a margine dei lavori della commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Ecco le parole del viceministro.

“Il bonus riguarda “lavoratori dipendenti che hanno il coniuge fiscalmente a carico e il figlio fiscalmente a carico e anche famiglie monogenitoriali”.

Quanto alle coppie di fatto, ha detto Leo, “ci sono alcune coppie di fatto che possono usufruire del beneficio laddove c’è la cosiddetta mancanza del coniuge. Comunque ora si farà una circolare dove si chiarirà tutto”.

Questo perchè l’emendamento si basa sull’articolo 12 del Tuir e, in particolare in assenza del coniuge, sul seguente periodo: “se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato”.

BONUS NATALE A CHI SPETTA?

Il bonus prevede il riconoscimento della somma di 100 euro netti ai lavoratori dipendenti:

con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

con un’imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente, superiore a quello delle detrazioni;

con il coniuge (non separato) e almeno un figlio entrambi fiscalmente a carico;

con almeno un figlio a carico se si tratta di genitori single.