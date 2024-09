Si valuta l’anticipo del bonus di 100 euro in busta paga prima di Natale

Si valuta l’anticipo del bonus di 100 euro in busta paga prima di Natale

“Qualora ci fosse lo spazio, è da valutare. Ad esempio, nel decreto legislativo sulle imposte dirette è contenuto il cosiddetto Bonus Befana, un’erogazione a gennaio di 100 euro per le famiglie. Non è del tutto da escludere che, questo bonus, possa essere rivisto e anticipato nel 2024, sostanzialmente implementando le tredicesime di questo anno. Vogliamo aiutare le famiglie, soprattutto in un momento particolare dell’anno”.

Lo dice il viceministro dell’Economia Maurizio Leo in una intervista rilasciata a Il Messaggero.

Che cos’è il Bonus Befana?

Il Bonus Epifania è un’indennità di 100 euro che sarà corrisposta, stando alle informazioni oggi pervenute, a gennaio. L’importo dovrebbe essere già al netto delle imposte.

Quali sono i requisiti per averlo

Secondo quanto emerso ad oggi il bonus spetta solo ai lavoratori dipendenti con tali requisiti:

reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio;

imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti. Non spetta quindi il bonus nei casi in cui le detrazioni previste già abbattono l’imposta dovuta

Si tratta, va ricordato, di requisiti in via di definizione e che potranno quindi subire variazioni se il governo riuscirà ad ampliare la platea dei beneficiari.