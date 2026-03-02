Bonus docenti, marzo senza risposte: importo ridotto e ancora nessuna novità operativa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Siamo arrivati a marzo e, sul fronte del bonus docenti, non si registrano ancora novità operative ufficiali. L’unica certezza, al momento, è che l’importo verrà ridotto: dai tradizionali 500 euro si passerà a 400 euro annui. Per il resto, regna il silenzio. Una situazione che alimenta dubbi e preoccupazioni tra gli insegnanti, ancora in attesa di indicazioni chiare da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Negli anni passati, la cosiddetta Carta del Docente – introdotta con la legge 107 del 2015 – ha rappresentato un sostegno economico significativo per la formazione e l’aggiornamento professionale degli insegnanti di ruolo. Il contributo, finora pari a 500 euro annui, è stato utilizzato per l’acquisto di libri, corsi di formazione, biglietti per eventi culturali e strumenti tecnologici utili alla didattica.

La riduzione a 400 euro segna dunque un cambio di passo che non passa inosservato nelle scuole. Molti docenti sottolineano come, in un periodo di aumento generalizzato dei costi – dai testi ai dispositivi digitali – il taglio del bonus rischi di incidere concretamente sulle opportunità di aggiornamento professionale.

A oggi, tuttavia, non sono arrivate comunicazioni ufficiali sulle tempistiche di erogazione né su eventuali modifiche ai criteri di accesso. Una mancanza di informazioni che genera malumori, soprattutto in vista della programmazione delle attività formative per la seconda parte dell’anno scolastico.

Le organizzazioni sindacali chiedono chiarezza e rapidità. «Siamo a marzo e non c’è ancora un quadro definito», fanno sapere da più parti, ribadendo come la formazione continua sia un pilastro fondamentale per garantire qualità e innovazione nella didattica.

Il tema si inserisce in un contesto più ampio di riforme e interventi sul sistema scolastico. Ma, mentre si attendono provvedimenti concreti, nelle sale insegnanti cresce il confronto: tra chi teme ulteriori riduzioni e chi spera in un chiarimento imminente.