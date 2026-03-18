Bonus carburante più vicino, anche fino a 100 euro: il Governo accelera

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Prosegue l’aumento dei prezzi dei carburanti in Italia, con il diesel che registra i rincari più significativi e si avvicina ai livelli più alti degli ultimi anni. Secondo gli ultimi dati diffusi da Staffetta Quotidiana e comunicati all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina in modalità self service ha raggiunto una media di 1,855 euro al litro, mentre il gasolio è salito fino a 2,089 euro. Un incremento rapido che riporta il diesel vicino alla soglia dei 2,1 euro, valore che non si registrava dalla primavera del 2022, mentre la benzina torna sui massimi dell’estate 2024.

Bonus carburante 100 euro: da dove nasce la cifra e cosa c’è davvero di ufficiale

Negli ultimi giorni si è diffusa rapidamente la notizia di un presunto bonus carburante da 100 euro destinato alle famiglie italiane. Tuttavia, analizzando le fonti e le informazioni disponibili, emerge un quadro ben diverso: al momento non esiste alcuna conferma ufficiale su importi o modalità di erogazione.

Il tema degli aiuti per contrastare il caro carburanti è effettivamente sul tavolo del Governo, ma si tratta ancora di ipotesi e valutazioni in corso.

Da dove nasce l’ipotesi del bonus carburante

L’origine della notizia è legata a indiscrezioni riportate da testate economiche autorevoli come Il Corriere della Sera, che hanno parlato della possibilità di introdurre nuovi aiuti per sostenere le famiglie più colpite dall’aumento dei prezzi di benzina e diesel.

In particolare, tra le opzioni allo studio ci sarebbe un rafforzamento della carta solidale già esistente, conosciuta come Carta Dedicata a te. Questo strumento, già utilizzato in passato per l’acquisto di beni alimentari, potrebbe essere esteso anche alle spese per carburante.

Tuttavia, le informazioni disponibili si fermano a questo livello: si parla di una misura allo studio, senza dettagli definitivi su importi, tempistiche o platea dei beneficiari.

La cifra dei 100 euro è ufficiale?

La risposta è no. La somma di 100 euro ancora non proviene da fonti ufficiali né da comunicazioni del Governo.

Si tratta con ogni probabilità di una stima costruita partendo da precedenti interventi simili. In passato, infatti, la stessa carta aveva previsto contributi aggiuntivi per il carburante, ma con importi diversi e comunque non standardizzati.

Cosa c’è davvero sul tavolo del Governo

Al momento, le istituzioni stanno valutando diverse possibili strategie per contenere l’impatto del caro energia e dei carburanti sulle famiglie. Tra queste:

eventuali contributi mirati ai nuclei con redditi più bassi

potenziamento di strumenti già esistenti

interventi indiretti come la riduzione delle accise

Si tratta però di scenari ancora in fase preliminare, che potrebbero cambiare prima di una eventuale approvazione.

L’ipotesi di un nuovo sostegno per il carburante è concreta, ma non ancora definita. La cifra di 100 euro non è ufficiale e non è stata confermata da fonti istituzionali. Per conoscere eventuali novità sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali da parte del Governo.