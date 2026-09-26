Economia
Bollo auto non pagato, arriva la rottamazione: ecco da quando
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Bollo auto non pagato, arriva la rottamazione: ecco da quando
Le domande per le cartelle per i bolli auto non pagati si potranno presentare online, sul sito dell’Agenzia della Riscossione, dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.
La rottamazione-quinquies per il bollo auto riguarda solo i carichi affidati ad AdER tra il 2000 e il 2023 ed è valida esclusivamente nelle Regioni aderenti, tra cui la Puglia.
Le domande si presentano online dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026; l’importo dovuto sarà comunicato entro il 28 febbraio 2027, con pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali a partire dal 31 marzo 2027.