Al via la Festa Patronale di Monte Sant’Angelo

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Monte Sant’Angelo celebra San Michele Arcangelo: dal 27 settembre al 1° ottobre la Festa Patronale 2026. Giusy Ferreri, Pinuccio, musica, tradizione e la Festa provinciale della Polizia di Stato

Ecco il programma completo della Festa Patronale, preceduta il 25 e 26 settembre dalla performance internazionale di Miwa Komatsu e dal Corteo storico delle Apparizioni. Il 29 settembre la Processione della Sacra Spada; il 1° ottobre il concerto di Giusy Ferreri.

Dal 27 settembre al 1° ottobre Monte Sant’Angelo celebra San Michele Arcangelo con il programma della Festa Patronale 2026: cinque giornate di fede, tradizione, musica, spettacolo, solidarietà e partecipazione, precedute da due importanti anteprime in programma venerdì 25 e sabato 26 settembre.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 Giusy Ferreri, che si esibirà giovedì 1° ottobre in Piazza Duca d’Aosta; Pinuccio, in scena mercoledì 30 settembre con lo spettacolo comico “Non mi trovo”; Balla Italia, CremoPOP, Volume al Max, la street band Armonia Molfettese e numerosi gruppi e DJ.

La Festa si aprirà idealmente venerdì 25 settembre, nella Basilica Santuario di San Michele Arcangelo, con la live painting performance dell’artista giapponese Miwa Komatsu. Sabato 26 settembre tornerà invece il Corteo storico “Le apparizioni di San Michele sul Monte del Gargano”, giunto alla dodicesima edizione, seguito dalla musica della Mediola’s Band e dal DJ set di Dino Mione.

Domenica 27 settembre, dopo lo sparo dei mortaretti e le iniziative dedicate alla donazione del sangue e alle strutture sociosanitarie, sarà inaugurata alla Rotonda la panchina in ricordo di Mariarosa, nell’ambito della marcia di sensibilizzazione organizzata con l’associazione “Un Girasole per la Vita”. Alle ore 20, in Piazza Duca d’Aosta, l’accensione delle luminarie darà ufficialmente il via alla Notte bianca “Saint Michel”, con spettacoli itineranti per i bambini, l’evento enogastronomico “Il gusto della Festa”, il concerto dei CremoPOP, Sax&Voice e il DJ set di Dominik.

Lunedì 28 settembre la banda musicale “Città di Monte Sant’Angelo” attraverserà le vie del paese e visiterà le strutture sociosanitarie. Nel pomeriggio sono in programma il Kids Circus Show “Benvenuti nel mio mondo”, ispirato a “KPop Demon Hunters”, e la tradizionale Offerta della Cera alla Basilica da parte dell’Amministrazione comunale, accompagnata dal Comitato San Michele Arcangelo. La giornata si concluderà con il concerto dei Volume al Max, tribute band degli 883 e di Max Pezzali.

Martedì 29 settembre, solennità di San Michele Arcangelo, Monte Sant’Angelo ospiterà in Piazza Carlo d’Angiò la Festa provinciale della Polizia di Stato, con stand dedicati alle diverse articolazioni della Polizia, la cerimonia religiosa e la partecipazione dell’UNICEF con “Pigotte in Festa”.

Alle ore 16.30, nella Basilica, si terrà il Rito della Sacra Spada, seguito alle ore 17 dalla solenne Processione per le vie della città. Dopo lo spettacolo pirotecnico nella zona dell’ospedale, la serata proseguirà con l’esibizione della banda musicale “Città di Monte Sant’Angelo”, diretta dal maestro Matteo Quitadamo, e con il DJ set di Carl Jay.

Mercoledì 30 settembre spazio alle iniziative dedicate all’inclusione, con “Giochi senza confini”, alle visite nelle strutture sociosanitarie e alla dimostrazione finale del corso di difesa personale. Alle ore 20.45, nella zona del Castello, è previsto lo spettacolo pirotecnico della ditta Nuova Pirodaunia. Dalle ore 22 Piazza Duca d’Aosta ospiterà Pinuccio con “Non mi trovo” e, a seguire, Balla Italia.

La Festa Patronale si concluderà giovedì 1° ottobre con il concerto di Giusy Ferreri, alle ore 22 in Piazza Duca d’Aosta.

“Quella del 2026 è per me una Festa Patronale particolarmente significativa: è la decima vissuta da Sindaco di Monte Sant’Angelo. Dieci anni nei quali abbiamo lavorato affinché la Festa custodisse la sua profonda identità religiosa e popolare, diventando anche una grande occasione di incontro, cultura e promozione della nostra città. La Festa appartiene a tutti noi e vive nella devozione all’Arcangelo, nelle luminarie, nella musica, nei vicoli affollati e nell’accoglienza riservata ai pellegrini” – dichiara il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo.

“Abbiamo costruito un programma pensato per l’intera comunità, con momenti religiosi, musica, spettacoli, iniziative dedicate ai bambini, occasioni di solidarietà e appuntamenti che porteranno la Festa anche nelle strutture sociosanitarie. Dietro ogni appuntamento ci sono mesi di lavoro, impegno e passione. Ringrazio tutti coloro che hanno offerto il proprio contributo alla realizzazione della Festa” – aggiunge il presidente del Comitato San Michele Arcangelo, Antonio Renzulli.

La manifestazione è promossa dal Comitato San Michele Arcangelo con il Comune di Monte Sant’Angelo e i Padri Micheliti del Santuario, grazie al contributo dei cittadini e delle imprese.

Il programma completo https://monte-sant-angelo-api.municipiumapp.it/s3/4280/allegati/festapatronalemsa2026_programma.pdf

#FestapatronaleMSA2026