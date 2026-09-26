Avv. Pece: “Supercondominio Ippocampo, gestione opaca e contestata”

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SUPERCONDOMINIO IPPOCAMPO: DOPO UN ANNO DI BATTAGLIA CONTRO UNA GESTIONE OPACA E CONTESTATA, I CONDOMINI CHIEDONO TRASPARENZA E INVITANO LA STAMPA ALL’ASSEMBLEA DEL 4 OTTOBRE 2026

Dopo quasi un anno di battaglia per ottenere trasparenza, documenti e risposte sulla conduzione del Supercondominio Ippocampo, ritengo sia arrivato il momento di chiedere pubblicamente anche l’attenzione della stampa.

La contestazione non riguarda soltanto gli ultimi mesi, ma una gestione che, secondo quanto denunciato da numerosi condomini, si è protratta per undici anni in un clima di scarsa trasparenza e con modalità che vengono ritenute non conformi alla legge e alle regole di corretta amministrazione.

È proprio questa situazione ad avere provocato la crescente ribellione dei condomini, che hanno deciso di non accettare più una conduzione percepita come opaca, non adeguatamente documentata e non rispettosa dei loro diritti.

Da una parte, invito formalmente le testate giornalistiche e gli operatori dell’informazione a presenziare all’assemblea del 4 ottobre p.v..

Dall’altra, prima dell’assemblea, rivolgo tre domande precise all’amministratore in prorogatio, dott. Michele Pepe, chiedendo che fornisca risposte documentate e verificabili.

Si preannuncia un’assemblea particolarmente partecipata e delicata, nella quale dovranno essere affrontate questioni che riguardano direttamente il presente e il futuro del nostro Villaggio.

Dopo mesi di PEC, richieste di documentazione, contestazioni e iniziative che hanno interessato anche l’autorità giudiziaria, credo sia utile che quanto accadrà il 4 ottobre possa essere seguito anche da osservatori esterni.

TRE DOMANDE ALL’AMMINISTRATORE IN PROROGATIO, DOTT. MICHELE PEPE

1. PERCHÉ NON HA MAI RISPOSTO NEL MERITO ALLE GRAVI CONTESTAZIONI SOLLEVATE?

Nel corso di questi mesi sono state formulate contestazioni molto serie, alcune delle quali portate anche all’attenzione della Procura della Repubblica.

Tra le questioni sollevate figurano un presunto utilizzo irregolare di energia elettrica, la presunta presenza di lavoratori impiegati irregolarmente e fatti prospettati all’autorità competente come presunte condotte estorsive, contabilità mai fatta vedere.

Si tratta di contestazioni e ipotesi che, naturalmente, non equivalgono all’accertamento di responsabilità.

Ma resta una domanda:

perché non è mai stata fornita una risposta analitica, punto per punto, accompagnata da elementi verificabili?

2. DOVE SONO I DOCUMENTI?

Nella convocazione dell’assemblea è stato indicato che dal 23 settembre i condomini avrebbero trovato presso l’ufficio la documentazione.

Eppure le copie formalmente richieste non mi risultano ancora consegnate.

Alcuni condomini possono arrivare anche da lontano appositamente per visionare quelle carte.

Dove sono i documenti? Quando saranno integralmente disponibili? Quando verranno consegnate le copie richieste?

3. QUAL È, NUMERI ALLA MANO, LA REALE SITUAZIONE DEL SUPERCONDOMINIO?

Chiediamo di conoscere con chiarezza la situazione relativa a cassa, debiti, crediti, morosità, personale, contratti, contenziosi e servizi.

Dopo undici anni di amministrazione, qual è la situazione economica, patrimoniale e organizzativa del Supercondominio Ippocampo?

CHIEDIAMO RISPOSTE PRIMA DELL’ASSEMBLEA

Queste tre domande vengono rivolte all’amministratore in prorogatio prima dell’assemblea del 4 ottobre, affinché i condomini possano arrivare all’appuntamento con informazioni complete e verificabili.

Non chiediamo risposte generiche, dichiarazioni di principio o smentite non documentate.

LE RISPOSTE DEVONO ESSERE SUPPORTATE DA DATI TANGIBILI E DOCUMENTI VERIFICABILI.

Se un fatto viene contestato, si producano gli atti che consentano di verificarlo.

ALLE CARTE SI RISPONDE CON LE CARTE.

IL 4 OTTOBRE LA STAMPA VENGA A IPPOCAMPO

Dopo quasi un anno di battaglia contro una gestione che i condomini contestano per la sua opacità e per la presunta violazione delle regole di legge e di corretta amministrazione, credo sia giusto che anche l’informazione possa vedere direttamente ciò che accade.

Per questo invito tutta la stampa a presenziare all’assemblea del 4 ottobre, nel rispetto delle regole di accesso applicabili e delle determinazioni dell’assemblea.

Venite ad ascoltare.

Venite a fare domande.

Venite a raccogliere tutte le versioni.

Venite soprattutto a verificare documenti, numeri e risposte.

Non chiediamo alla stampa di schierarsi dalla nostra parte.

CHIEDIAMO ALLA STAMPA DI ESSERCI.

Da una parte, dunque, chiediamo all’amministratore in prorogatio di rispondere prima dell’assemblea alle tre domande poste.

Dall’altra, invitiamo la stampa a partecipare al confronto del 4 ottobre e a verificare direttamente quanto verrà dichiarato e documentato.

Dopo un anno di battaglia e dopo undici anni di una gestione che molti condomini ritengono non trasparente e non conforme alle regole, il 4 ottobre può rappresentare un momento decisivo per fare finalmente chiarezza sulla conduzione del Supercondominio Ippocampo.

Avv. Enzo Pece

