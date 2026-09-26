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Meteo, per le piogge autunnali c’è da attendere…
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Meteo, per le piogge autunnali c’è da attendere…
Anche nella prossima settimana tutto lo stivale italiano sarà coinvolto dall’alta pressione, inossidabile ormai da mesi.
Ma questa alta pressione inizierà la sua lenta migrazione verso levante, sotto l’altrettanto lenta erosione da ovest da parte delle correnti oceaniche.
Dal 5 ottobre il modello ECMWF mostra un netto aumento della piovosità sul Mediterraneo e sull’Italia.
Bisognerà, dunque, attendere almeno un’altra settimana per vedere le piogge autunnali che metterebbero la parola fine all’estate più tremenda del secolo.