Bocciato il taglio del canone Rai, Codacons: “Ritorno a 90 euro, maggiore spesa per famiglie”

BOCCIATO TAGLIO DEL CANONE RAI, CODACONS: CON RITORNO A 90 EURO MAGGIORE SPESA DA 430 MILIONI DI EURO A CARICO DELLE FAMIGLIE

SENZA SCONTO CANONE VALE 1,9 MILIARDI DI EURO ALL’ANNO

Il mancato taglio del canone Rai costerà alle famiglie italiane tra i 420 e i 430 milioni di euro nel 2025. Lo denuncia il Codacons, commentando la bocciatura in Commissione bilancio del Senato all’emendamento della Lega per il taglio del canone da 90 a 70 euro.



Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, e dal 2016 è stata introdotta la presunzione di detenzione dello stesso apparecchio nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica. I titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale sono quindi tenuti al pagamento del canone mediante addebito nella fattura della luce – spiega il Codacons – Prima dello sconto da 90 a 70 euro, il canone Rai generava introiti per circa 1,9 miliardi di euro annui: questo significa che, con la mancata proroga del taglio, le famiglie italiane a partire dal 2025 dovranno mettere in conto una maggiore spesa complessiva tra i 420 e i 430 milioni annui a titolo di canone.



“Riteniamo tuttavia che i tempi siano oramai maturi per procedere ad una abolizione totale del canone Rai, considerato il nuovo scenario del mercato televisivo italiano e la possibilità per la Rai di concorrere ad armi pari con le altre reti attraverso la raccolta pubblicitaria” – conclude il presidente, Carlo Rienzi.