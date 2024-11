Black Friday, l’anticipo dei regali di Natale?

BLACK FRIDAY: COLDIRETTI PUGLIA, 1 PUGLIESE SU 3 ANTICIPA REGALI NATALE SPOSTANDOSI SUL WEB; IN CALO SPESA PER ACQUISTO DONI (-9%)

Con l’aumento delle spese ‘obbligate’ per cibo, carburante e bollette a carico delle famiglie che in Puglia sono pari a 948 euro mensili, scenderanno del 9% gli acquisti di Natale, mentre aumenta progressivamente il ricorso agli sconti del Black Friday e del Cyber Monday, con almeno 1 pugliese su 3 che sta anticipando sul web l’acquisto dei doni da mettere sotto l’albero di un mese e oltre. E’ quanto emerge da una indagine di Coldiretti Puglia, condotta all’interno dei mercati contadini di Campagna Amica, sulla base dei dati della CGIA di Mestre, con un cambiamento delle scelte di consumo e una corsa allo shopping nel giorno del “venerdì nero”, approfittando della settimana dedicata agli sconti per fare i regali natalizi. Un modo per avvantaggiarsi dei prezzi più convenienti – rileva la Coldiretti Puglia – proposti dai siti di e-commerce sotto forma di offerte speciali o per non dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il momento clou dello shopping delle festività.

Se la maggioranza assoluta di chi fa acquisti (53%) conterrà il budget sotto la soglia dei 100 euro, un altro 26% arriverà fino a 200 euro – sostiene Coldiretti – e un ulteriore 6% si spingerà a 300 euro e un 8% fino a 500 euro, quando tra i canali preferiti di acquisto vince l’on line.

Il potere di acquisto delle famiglie sempre più ridotto – precisa la Coldiretti – imprime una spinta verso regali utili e all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l’anno. Nella lista dei prodotti più gettonati ci sono tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza ed anche quest’anno l’enogastronomia.

Anche se si tratta di una iniziativa nordamericana nata già negli anni ’60, si sono moltiplicate anche a livello nazionale le promozioni commerciali per l’occasione che si allargano – precisa la Coldiretti Puglia – dal web ai grandi gruppi commerciali, dal food delivery ai negozi di quartiere. Ma il ventaglio delle offerte – conclude la Coldiretti regionale – si è fortemente allargato dai prodotti ai servizi più vari e per questo il consiglio della Coldiretti soprattutto in rete è di non farsi guidare dagli acquisti di impulso, di confrontare sempre le varie offerte, accertarsi dell’originalità del prodotto e di rivolgersi a siti sicuri.