Bianca Guaccero fa una festa a sorpresa per Giovanni Pernice

In una storia d’amore nata tra i passi di danza, Bianca Guaccero ha organizzato una festa a sorpresa per i 35 anni del suo compagno, Giovanni Pernice. Il 5 settembre, l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha stupito il danzatore con un party in piscina in Puglia, circondata da amici e familiari.

La festa di Bianca Guaccero per il fidanzato Giovanni Pernice

Per l’occasione, gli ospiti hanno accolto il festeggiato con parrucche bionde e magliette bianche. L’atmosfera è stata di grande festa, con balli e musica, ma il momento più toccante è arrivato con un video che ripercorreva la loro storia, nata proprio durante lo show Rai. “I love you. Ti auguro il meglio. Per sempre” ha scritto l’attrice in un post , condividendo alcuni momenti della serata, compreso il bacio appassionato della coppia. La festa ha confermato il forte legame tra i due, nato proprio grazie al talent show. Mentre la loro relazione procede a gonfie vele, la Guaccero ha anche svelato un altro imminente ritorno: quello alla recitazione, in una nuova fiction della tv di Stato.