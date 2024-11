Ballando con le stelle bollente! | NOTTE DI PASSIONE per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non si nascondono più, sono sicuramente una delle sorprese della nuova edizione di Ballando con le stelle. C’è grande feeling tra la concorrente e show girl ed il bel ballerino siciliano. La loro relazione professionale e extra professionale è super chiacchierata in queste settimane, la trasmissione condotta da Milly Carlucci si è arricchita di una love story in questa stagione televisiva che sicuramente rende più interessnte il tutto. La conduttrice pugliese nella puntata di sabato scorso in diretta si è scambiata baci passionali al termine dell’esibizione, che ha fatto scoppiare il pubblico.

Selvaggia Lucarelli a Ballando: “C’è trippa per gatti?”

La sempre pungente Selvaggia Lucarelli ha ovviamente provato ad accendere gli animi al termine dell’esibizione di Sabato scorso: “Scusate, stasera sono venuta qui e non avevo capito nulla del pregresso. Siccome non è mia usanza girare intorno alle cose, c’è trippa per gatti?”. “ La conduttrice e show girl pugliese ha risposto prontamente: “Noi abbiamo un’incredibile affinità e l’alchimia è qualcosa che non si può costruire È stata naturale, è stata una cosa spontanea. Quindi come si dice…vedremo!”.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice (foto presa dal video)

Bianca Guaccero ha già fatto fatto l’ingresso in famiglia

Scambio di conoscenze per i mondi della conduttrice e del bel ballerino. Prima i due sono stati a Londra dove vive il Ballerino e poco dopo sono stati in Puglia a conoscere la famiglia e gli amici di Bianca Guaccero. Lo ha raccontato lei in una breve clip condivisa su Instagram.

Secondo le indiscrezioni del giornale “Diva e Donna” Bianca Guaccero e Giovanni Pernice avrebbero trascorso una notte in un albergo di Roma, notte di passione e romanticismo per i due che sembrano avere ogni giorno più feeling. Anche Milly Carlucci si è espressa sulla questione: “Tra loro c’è grande complicità. Se poi c’è anche altro lo scopriremo vivendo. Anzi, ballando. Comunque io sono l’ultima a sapere le cose”.