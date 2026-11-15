Belgio-Italia, dove vedere la sfida in tv e streaming: orario e tutte le informazioni

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L’Italia si prepara a vivere una serata ad alta tensione. Domenica 15 novembre la Nazionale affronta il Belgio a Bruxelles nell’ultimo turno della fase a gironi della Nations League 2026-2027. In palio c’è un posto ai quarti di finale e gli Azzurri non possono permettersi passi falsi. Il confronto inizierà alle 20.45 allo stadio Re Baldovino.

La vittoria conquistata contro la Francia ha dato nuovo slancio alla squadra italiana, ma il percorso nel gruppo A1 non è ancora concluso. La classifica resta corta e il Belgio insegue a un solo punto di distanza. Una situazione che rende lo scontro diretto particolarmente delicato.

Quali risultati permetteranno all’Italia di proseguire il cammino nella competizione? Dove sarà possibile seguire Belgio-Italia in diretta tv e streaming? Ecco gli orari e tutte le informazioni per non perdere l’ultima sfida del girone.

Nations League, l’Italia si gioca tutto a Bruxelles

Il successo contro la Francia ha permesso all’Italia di arrivare all’ultimo appuntamento del gruppo A1 in una posizione favorevole. Gli Azzurri condividono la vetta con i Bleus a quota 10 punti, mentre il Belgio occupa il terzo posto con una sola lunghezza di ritardo.

La sfida di Bruxelles assume quindi un valore enorme per entrambe le nazionali. I padroni di casa hanno l’occasione di superare gli italiani e conquistare la qualificazione davanti al proprio pubblico. La squadra azzurra, invece, punta a difendere il vantaggio e a chiudere la prima fase nel migliore dei modi.

Dopo la prova positiva contro la Francia, la Nazionale dovrà confermare solidità e personalità anche in trasferta. Il Belgio rappresenta un avversario insidioso e cercherà di sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà gli italiani. La posta in palio renderà ogni pallone potenzialmente decisivo.

Qualificazione ai quarti, tutti gli scenari per la Nazionale

L’Italia conosce già la strada per raggiungere il proprio obiettivo. Una vittoria contro il Belgio garantirebbe agli Azzurri il primo posto nel girone e l’accesso ai quarti di finale. Anche un pareggio basterebbe per ottenere la qualificazione, senza però assicurare il primato.

Lo scenario diventerebbe molto più complicato in caso di sconfitta. Il Belgio potrebbe infatti effettuare il sorpasso in classifica, costringendo la Nazionale a guardare anche al risultato dell’altra partita del gruppo. La Francia affronterà la Turchia a Parigi e un eventuale passo falso dei Bleus potrebbe ancora favorire l’Italia.

Gli Azzurri devono dunque concentrarsi soprattutto sulla propria prestazione. Uscire da Bruxelles con almeno un punto permetterebbe di evitare calcoli e festeggiare il passaggio del turno. La squadra italiana ha l’occasione di chiudere il girone da protagonista, ma dovrà affrontare una partita che richiederà attenzione dal primo all’ultimo minuto.

Belgio-Italia in tv e streaming: diretta su Rai 1 e RaiPlay

I tifosi potranno seguire la partita tra Belgio e Italia in chiaro su Rai 1. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 di domenica 15 novembre 2026, direttamente dallo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

La Rai metterà a disposizione anche la diretta streaming gratuita attraverso RaiPlay. Gli utenti potranno così guardare l’incontro su smartphone, tablet e computer, oltre che sui dispositivi compatibili con la piattaforma.

Belgio-Italia, tutte le informazioni sulla partita:

Data: domenica 15 novembre 2026.

domenica 15 novembre 2026. Orario: 20.45.

20.45. Competizione: Nations League 2026-2027.

Nations League 2026-2027. Stadio: Re Baldovino di Bruxelles.

Re Baldovino di Bruxelles. Diretta tv: Rai 1.

Rai 1. Diretta streaming: RaiPlay.