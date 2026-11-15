La Porta Magica, anticipazioni dal 16 al 20 novembre: Pamela Petrarolo festeggia 50 anni e torna il gender reveal

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Nuova settimana ricca di emozioni per La Porta Magica, il programma condotto da Andrea Delogu in onda ogni pomeriggio su Rai 2. Dal 16 al 20 novembre, il pubblico assisterà a storie di rinascita, amore, amicizia e solidarietà, racconti capaci di commuovere e far riflettere.

Tra i protagonisti delle nuove puntate ci saranno persone comuni che hanno avuto il coraggio di cambiare vita, ma anche volti noti del mondo dello spettacolo. Grande attesa soprattutto per la festa dedicata a Pamela Petrarolo e per il ritorno dell’amatissimo appuntamento con il gender reveal. Chi saranno gli ospiti della settimana? Quali storie racconteranno? E quali sorprese ha preparato Andrea Delogu?

La Porta Magica: le storie di Enrica, Martina, Nadia e Rosa

La settimana si aprirà con la storia di Enrica, che dopo aver ricostruito la propria vita a Londra e aver assistito l’ex marito fino agli ultimi giorni, deciderà di rimettersi in gioco grazie alla sua grande passione per il ballo.

Spazio poi a Martina, che racconterà come una semplice amicizia nata sul posto di lavoro si sia trasformata in una storia d’amore culminata nel matrimonio con Luca. Emozionante anche la testimonianza di Nadia, diventata mamma a 44 anni grazie alla generosità di un donatore che le ha permesso di affrontare un delicato intervento.

Tra le protagoniste della settimana ci sarà anche Rosa, scrittrice e agente letteraria che, dopo aver sconfitto il cancro, ha deciso di cambiare completamente vita costruendo un nuovo percorso professionale.

La Porta Magica: Pamela Petrarolo protagonista della puntata del 19 novembre

Uno degli appuntamenti più attesi riguarderà Pamela Petrarolo, che festeggerà i suoi 50 anni nel programma di Andrea Delogu.

L’ex protagonista di Non è la Rai e recente concorrente di Tale e Quale Show sarà al centro di una puntata speciale tra ricordi personali, momenti televisivi e sorprese preparate dagli amici più cari.

Nella stessa puntata verrà raccontata anche la storia di Matteo e Amedeo, due giovani di Massa Lubrense che hanno trasformato una grande amicizia in un progetto sociale contro lo spreco alimentare. Il loro impegno ha permesso ai due ragazzi di ricevere la nomina ad Alfieri della Repubblica da parte del Presidente della Repubblica.

Il gender reveal e il ricordo di Cino Tortorella

Venerdì 20 novembre tornerà uno dei momenti più amati dal pubblico del programma: il gender reveal.

A scoprire il sesso del loro bambino saranno Elisa e Angelo, una coppia che racconterà una storia d’amore nata tra Italia e Cina e culminata nel matrimonio celebrato nel 2025.

La settimana si concluderà con il racconto di Guido Tortorella, figlio di Cino Tortorella, l’indimenticabile Mago Zurlì dello Zecchino d’Oro. Attraverso ricordi personali e aneddoti familiari, Guido ripercorrerà il rapporto con il padre, condividendo anche il rimpianto di non aver partecipato all’ultima cena di famiglia prima della sua scomparsa.

Per omaggiarne la memoria preparerà inoltre la pasta e fagioli, il piatto preferito di Cino Tortorella, una ricetta che il celebre conduttore considerava speciale quanto lo storico successo dello Zecchino d’Oro.