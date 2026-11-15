Racconto di una notte, anticipazioni 22 novembre: Mahir trova il video di Mehmet, Asaf sotto minaccia

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Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori di Racconto di una notte, la serie turca in onda domenica 22 novembre in prima serata su Canale 5. La trama entrerà nel vivo con importanti sviluppi che riguardano soprattutto Mahir, sempre più vicino a scoprire una verità capace di cambiare tutto.

Nel frattempo, Asaf inizierà a temere che i segreti legati al video di Mehmet possano essere scoperti, mentre le condizioni di Salih continueranno a tenere con il fiato sospeso i protagonisti della vicenda. Cosa contiene il video di Mehmet? Perché Asaf è così preoccupato? E quale sarà la reazione di Salih dopo il risveglio?

Racconto di una notte: Mahir trova la chiavetta con il video di Mehmet

Le anticipazioni della puntata del 22 novembre rivelano che Mahir farà una scoperta destinata ad avere conseguenze importanti.

L’uomo si renderà conto che qualcuno è entrato nella sua abitazione. Nonostante l’intrusione, però, non risulterà rubato alcun oggetto di valore. Una circostanza che finirà per insospettirlo ulteriormente.

Nel corso delle verifiche, Mahir troverà una chiavetta contenente il misterioso video di Mehmet, un elemento che potrebbe aiutarlo a fare chiarezza su molte questioni ancora irrisolte.

Racconto di una notte: Asaf teme che la verità venga scoperta

La situazione sarà particolarmente difficile anche per Asaf.

L’uomo riceverà nuove minacce e vivrà momenti di forte tensione. Alla base delle sue preoccupazioni ci sarà soprattutto il timore che Mahir possa scoprire tutta la verità legata al filmato di Mehmet.

Con il passare delle ore, Asaf capirà che mantenere nascosti alcuni segreti potrebbe diventare sempre più complicato, soprattutto adesso che nuovi elementi stanno emergendo.

Salih esce dalla terapia intensiva

Buone notizie arriveranno invece dall’ospedale.

Salih verrà dimesso dalla terapia intensiva, anche se dovrà rimanere ricoverato per proseguire le cure e il percorso di recupero. Le sue condizioni mostreranno un netto miglioramento rispetto ai giorni precedenti.

Sul piano personale, però, l’uomo continuerà a mantenere una posizione molto dura nei confronti di Sare. Le anticipazioni rivelano infatti che Salih non sembrerà disposto a perdonarla, lasciando presagire nuove tensioni nelle prossime puntate della serie turca di Canale 5.