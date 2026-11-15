Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 novembre: Marina confessa tutto a Roberto

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Settimana decisiva per i protagonisti di Un posto al sole. Le puntate in onda dal 23 al 27 novembre 2026 porteranno importanti sviluppi nel caso legato alla morte di Stefano Mori, con una svolta destinata a cambiare gli equilibri tra Marina e Roberto.

Mentre Damiano continua a cercare nuovi elementi per fare luce sull’omicidio, Marina si ritroverà sempre più sotto pressione. Il rischio che la verità venga scoperta crescerà giorno dopo giorno, fino a spingerla a prendere una decisione clamorosa. Cosa scoprirà Roberto? Perché Marina arriverà a confessare tutto? E quali conseguenze avrà questa rivelazione?

Un posto al sole: Marina teme che il caso Mori possa travolgerla

Le indagini sulla morte di Stefano Mori entreranno in una fase particolarmente delicata.

Tutto partirà dal ricordo di Greta, che tornerà a parlare della borsa femminile vista nell’appartamento di Mori il giorno dell’omicidio. Un dettaglio apparentemente secondario che potrebbe però fornire nuove risposte agli investigatori.

La notizia getterà Marina nel panico. La donna comprenderà subito che quel particolare rischia di riportare alla luce eventi che sperava fossero rimasti nascosti. Con il passare dei giorni la pressione aumenterà e la paura di essere scoperta diventerà sempre più difficile da gestire.

Un posto al sole: Damiano segue una nuova pista sul finanziatore di Mori

Nel frattempo Damiano non interromperà la sua ricerca della verità.

Il poliziotto otterrà il via libera per proseguire gli accertamenti e concentrerà l’attenzione sul misterioso finanziatore di Mori. Un tassello che potrebbe aiutare a ricostruire molti aspetti ancora oscuri della vicenda.

Anche Roberto avrà un ruolo importante nelle indagini. Dopo aver raccolto alcune informazioni, deciderà infatti di condividerle con Damiano. Sebbene inizialmente il poliziotto preferisca mantenere un atteggiamento prudente, continuerà ad approfondire ogni dettaglio, avvicinandosi sempre di più a una verità scomoda.

Marina crolla e confessa tutto a Roberto

Il momento più atteso della settimana arriverà quando Roberto inizierà a collegare diversi elementi e a nutrire forti sospetti nei confronti di Marina.

L’imprenditore metterà la moglie sotto pressione e cercherà di capire cosa stia realmente nascondendo. Questa volta Marina non riuscirà più a reggere il peso dei sensi di colpa.

La donna finirà così per confessare a Roberto tutta la verità sul suo accordo segreto e sul tragico epilogo della vicenda Mori. Una rivelazione destinata a scuotere profondamente Ferri e ad aprire nuovi scenari nelle prossime puntate della soap.

Parallelamente, Serena affronterà nuove tensioni con la famiglia Cirillo, mentre Silvia e Michele continueranno a scontrarsi con Alberto a causa della difficile ricerca di una nuova casa. Tuttavia, sarà proprio la confessione di Marina a rappresentare il vero punto di svolta della settimana, con conseguenze che potrebbero cambiare per sempre il suo rapporto con Roberto.