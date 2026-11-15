Nitto ATP Finals 2026: dove vedere le partite in tv e streaming gratis, il calendario e gli orari

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di tennis. Le Nitto ATP Finals 2026 si disputano a Torino dal 15 al 22 novembre e mettono di fronte gli otto migliori giocatori della stagion...

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di tennis. Le Nitto ATP Finals 2026 si disputano a Torino dal 15 al 22 novembre e mettono di fronte gli otto migliori giocatori della stagione in un torneo che chiude l'anno tennistico.

La novità riguarda anche la copertura televisiva. Mediaset trasmetterà infatti in esclusiva in chiaro il miglior match di ogni giornata, permettendo agli appassionati di seguire gratuitamente alcune delle sfide più importanti della competizione. Dove vedere le Nitto ATP Finals 2026 in diretta tv? Come seguire gli incontri in streaming? E quali partite saranno trasmesse in chiaro?

Nitto ATP Finals 2026: dove vedere le partite in diretta tv

Le Nitto ATP Finals 2026 saranno trasmesse sulle reti Mediaset con una partita al giorno visibile gratuitamente in chiaro.

Il torneo prenderà il via domenica 15 novembre con la sfida tra Alexander Zverev e Rafael Jodar, in programma dalle ore 14 su Canale 5.

Anche nei giorni successivi Mediaset proporrà il match più importante di giornata alternando la programmazione tra Canale 5 e Italia 1. Tra gli incontri già annunciati figura Daniil Medvedev-Flavio Cobolli, previsto lunedì 16 novembre alle 20.30 su Italia 1.

La telecronaca degli incontri sarà affidata a Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, vincitrice del Roland Garros 2010.

Nitto ATP Finals 2026: come seguire gli incontri in streaming

Gli appassionati potranno seguire il torneo anche online attraverso Mediaset Infinity.

La piattaforma consentirà di vedere in diretta streaming gratuita le partite trasmesse sulle reti Mediaset, sia da computer sia da dispositivi mobili. Gli incontri saranno disponibili anche tramite smart tv compatibili e applicazione ufficiale.

Oltre alle dirette, Mediaset Infinity offrirà approfondimenti, interviste, highlights e contenuti dedicati ai protagonisti del torneo.

Aggiornamenti costanti saranno pubblicati anche su SportMediaset.it, che seguirà l'evento con cronache, risultati e notizie in tempo reale.

il calendario delle partite trasmesse in chiaro

La copertura Mediaset inizierà già sabato 14 novembre con uno speciale dedicato alla manifestazione.

Su Italia 1, dopo SportMediaset delle 13.00, andrà in onda lo Speciale Nitto ATP Finals, dedicato alla presentazione dei giocatori e delle sfide più attese della settimana. Alle 15.45 spazio invece al Grand Opening Show, condotto da Max Giusti con il concerto di Achille Lauro.

Durante il torneo sarà inoltre protagonista Nitto ATP Finals Live, il programma di approfondimento condotto da Chiara Icardi prima e dopo gli incontri. In studio si alterneranno ospiti ed esperti come Lorenzo Sonego, Roberta Vinci, Diego Nargiso e Alessandro Petrone per commentare risultati e momenti chiave della competizione.

L'intera manifestazione sarà seguita anche dai canali social Mediaset e dalle emittenti di Radio Mediaset con aggiornamenti e approfondimenti dedicati ai protagonisti delle Nitto ATP Finals 2026.