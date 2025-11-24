Belen Rodriguez preoccupa: condizioni critiche a evento

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belen Rodriguez torna a far preoccupare il pubblico. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la showgirl avrebbe partecipato a un evento “in condizioni non proprio ottimali”, richiedendo l’intervento dello staff.

L’intervento del presentatore

Parpiglia, da sempre vicino alla famiglia Rodriguez, ha rivelato che “il presentatore è dovuto andare a prendere la showgirl per mano e poi l’ha fatta accomodare sul palco”. Una volta seduta, “la Rodriguez era visibilmente affaticata mentre raccontava per l’ennesima volta che ha menato tutti i suoi fidanzati”.

Un periodo turbolento

Negli ultimi mesi Belen è finita al centro di numerose controversie. Con la sorella Cecilia ha smesso di parlarsi per l’intera durata della gravidanza, riappacificandosi solo alla nascita della bambina.

Quest’estate la showgirl è stata protagonista di una lite con un benzinaio a Porto Cervo, in Sardegna. A giugno i pettegolezzi parlavano di uno scontro in discoteca. Anche con Stefano De Martino i rapporti restano tesi.

L’ex modella starebbe vivendo un periodo più turbolento del solito, destando preoccupazione tra fan e addetti ai lavori.