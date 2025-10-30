Tensione alle stelle tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: tra loro una battaglia legale in corso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Già da un po’ di tempo i rumors parlano di una certa tensione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due dopo essersi lasciati e ripresi più volte sembravano aver trovato un equilibrio per il bene del figlio, sembra però che non siano più un buoni rapporti.

Il motivo? A quanto pare c’è una battaglia legale in corso tra loro, a farlo sapere è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Nei giorni scorsi Belen Rodriguez è stata ospite a Belve, dove ha parlato anche dell’ex marito. Ha chiaramente detto che non prova più stima nei suoi confronti e per l’ennesima volta lo ha accusato di aver distrutto la sua autostima e di averle disintegrato l’animo.

Stefano De Martino furioso con Belen Rodriguez, è guerra tra loro? L’indiscrezione sulla battaglia legale

Il noto giornalista ha fatto sapere che il conduttore sarebbe andato su tutte le furie a causa delle rivelazioni fatte dall’ex moglie a Belve. A detta sua Belen Rodriguez ce l’ha così tanto con lui, non solo per i tradimenti, ma perché in seguito ad un fatto molto grave lui avrebbe avviato una battaglia legale.

Sembra che Stefano De Martino stia lottando legalmente per ottenere la custodia del figlio Santiago. Parpiglia ha aggiunto: “È successo un episodio gravissimo e De Martino ha dovuto mettere davvero i paletti e stoppare una situazione non bella per i ‘figli’ che vivono sotto lo stesso tetto”.