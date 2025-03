Belen Rodriguez parla di Sanremo e della depressione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Belen Rodriguez si racconta senza filtri in un’intervista al Corriere della Sera, riflettendo su bellezza, amori e momenti difficili. A 40 anni, la showgirl argentina, impegnata nel programma Only Fun, parla della sua vita personale, segnata anche dalla depressione. Riguardo al Festival di Sanremo, ammette di aver sentito la mancanza di bellezza femminile e di magia, rivelando un desiderio di tornare all’Ariston. La maternità le ha fatto cambiare prospettiva sulla bellezza, riconoscendo che il tempo passa e che ha costruito il suo successo anche grazie alla personalità.



L’anno difficile di Belen Rodriguez

Belen affronta anche il tema del gossip, raccontando di un anno difficile in cui ha vissuto in silenzio, ma è apparsa comunque sui media. Sogna ora un partner più serio, che non entri in competizione con lei, esprimendo il desiderio di relazioni più sane. Infine, rivendica il diritto di mostrarsi fragile, sottolineando le sfide del suo ambiente lavorativo. La sua esperienza è un mix di vulnerabilità e forza, un percorso di rivalsa in cerca di autenticità e amore sincero.