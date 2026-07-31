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Manfredonia, ottime notizie dal Ministero dell’Interno: salvo il finanziamento per la Caserma dei Carabinieri

Una notizia importante arriva dal decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 24 luglio 2026.

Il provvedimento individua tra gli interventi di rigenerazione urbana che non concorrono più al Target UE del 30 giugno 2026 anche quello del Comune di Manfredonia.

La conseguenza più importante è che il finanziamento viene salvaguardato: l’intervento non viene cancellato, ma potrà proseguire al di fuori della scadenza del Target PNRR, con termine massimo per la conclusione dei lavori fissato al 31 dicembre 2027.

Si tratta di un passaggio fondamentale per consentire la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri di via Dante Alighieri, un’opera strategica per la città e per il rafforzamento della presenza e delle infrastrutture a servizio delle Forze dell’Ordine.

Il lavoro istituzionale portato avanti in questi mesi ha consentito di evitare che le difficoltà legate alle stringenti tempistiche del PNRR si traducessero nella perdita di una risorsa destinata a un’opera importante per Manfredonia.

IL SINDACO DOMENICO LA MARCA

“È una notizia che accogliamo con grande soddisfazione. La priorità, fin dall’inizio, è stata quella di non perdere il finanziamento e garantire alla città la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri.

Il risultato raggiunto è frutto di un intenso lavoro istituzionale e di una collaborazione costante tra i diversi livelli dello Stato.

Desidero pertanto ringraziare tutte le autorità e istituzioni che hanno contribuito a individuare una soluzione capace di salvaguardare il finanziamento.”

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI FRANCESCO SCHIAVONE

“Il provvedimento del 24 luglio rappresenta un passaggio molto importante perché consente di salvaguardare un finanziamento che consente di mantenere in vita un’opera strategica per Manfredonia.

Voglio rivolgere un ringraziamento particolare agli uffici comunali e al dirigente del V Settore, per il proficuo e continuo lavoro portato avanti in questi mesi, con grande attenzione al rispetto delle procedure, al monitoraggio degli interventi e al raggiungimento dei target relativi ai finanziamenti in essere del Comune.

La gestione dei finanziamenti PNRR e delle altre risorse nazionali richiede oggi un livello di attenzione e di coordinamento sempre maggiore. Il lavoro tecnico degli uffici è fondamentale per trasformare le risorse disponibili in opere concrete.”