Belen Rodríguez e Stefano De Martino: la saga di un amore italiano

Chiunque in Italia conosca anche solo di sfuggita il mondo dello spettacolo, sa che dire “Stefano e Belén” significa evocare una delle storie più travolgenti e tormentate della nostra cronaca rosa. Non si tratta solo di un amore, ma di un intreccio che ha saputo incarnare le speranze, le illusioni e persino le delusioni di un intero pubblico. Una coppia che ha dato tanto al gossip quanto al mito, capace di bruciare le tappe della passione e, allo stesso tempo, di distruggere i confini tra privato e palcoscenico. Se c’è una vicenda che negli ultimi dieci anni ha scandito l’agenda dei rotocalchi italiani, quella è la loro. Il fascino della loro storia non è legato solo alla bellezza o al talento, ma alla forza con cui le loro vite hanno saputo fondersi in un racconto collettivo. Un amore nato sotto i riflettori di “Amici di Maria De Filippi”, in cui lui, ballerino di belle speranze, e lei, showgirl argentina già sulla cresta dell’onda, si scoprono innamorati in un set che diventa subito una fucina di titoli e indiscrezioni. Nel 2013 il grande passo: prima la nascita del piccolo Santiago, poi il matrimonio celebrato il 20 settembre. Sembrava l’inizio di una favola destinata a durare, una storia da copertina patinata, il sogno perfetto che mescola glamour e sentimento.

Belen Rodríguez e Stefano De Martino: un amore che è leggenda

Eppure, come in ogni romanzo che si rispetti, dietro le apparenze scintillanti si nascondeva già il seme della crisi. Dopo appena due anni di matrimonio, nel 2015, la coppia annuncia la separazione. Una doccia fredda per chi aveva scommesso sull’idillio eterno. Nel 2017 arriva persino la separazione legale in tribunale, suggellando quella che sembrava una chiusura definitiva. Ma Stefano e Belén non sono una coppia qualunque: il destino — o la televisione — ha continuato a intrecciare i loro percorsi, in un gioco di addii e ritorni che ha appassionato i fan come una soap opera. Il ritorno di fiamma del 2019, alimentato da paparazzate e indiscrezioni, rimette la coppia al centro della scena. E nel 2022, con un post su Instagram, Belén ufficializza ciò che tutti sospettavano: lei e Stefano ci riprovano, ancora una volta, per amore loro e del figlio. È il “terzo tentativo”, quello che molti considerano il più sincero e profondo. Le riviste parlano di “famiglia ricomposta”, di “favola a lieto fine”. Il pubblico si divide: i romantici credono che, finalmente, il cerchio si sia chiuso; gli scettici temono che si tratti solo di un’altra illusione. E infatti, come in un copione già scritto, nel 2023 l’ennesimo colpo di scena. Questa volta però la rottura è accompagnata da una frattura ancora più dolorosa: le versioni contrastanti dei protagonisti stessi. Stefano, ospite a Belve su Rai2, taglia corto: “Il mio matrimonio non è finito per un tradimento”. Una dichiarazione secca, che suona come una difesa pubblica, un tentativo di mettere ordine in un caos mediatico che non sembra placarsi. Con un tocco d’ironia, aggiunge persino: “forse sono ri-divorziato”, lasciando intendere un percorso burocratico tortuoso ma comunque lontano dalle accuse più pesanti. Pochi mesi dopo, Belén sceglie Domenica In per raccontare la sua verità. In lacrime, davanti a milioni di spettatori, confessa di aver vissuto un periodo buio, segnato dalla depressione, e di aver scoperto molteplici tradimenti da parte dell’ex marito. Le sue parole risuonano come una ferita aperta, diventano titoli su giornali e portali web, rimbalzano ovunque in poche ore. Non c’è spazio per fraintendimenti: la sua è un’accusa diretta, personale, capace di riscrivere il copione che Stefano aveva tentato di cucire addosso alla loro storia. Ecco allora che il racconto d’amore si trasforma in un vero e proprio processo mediatico. Da un lato lui che nega la versione più scandalosa, dall’altro lei che denuncia tradimenti e sofferenza. Due verità parallele che non si incontrano mai, ma che continuano a vivere nello spazio dell’opinione pubblica. È questo il segreto della loro forza mediatica: la capacità di trasformare il privato in un dramma collettivo, in cui ogni spettatore si sente chiamato a schierarsi. Ma cosa resta oggi di quella relazione? Da una parte Stefano De Martino è ormai il volto di punta di Rai1, conduttore di successo di “Affari Tuoi”, amatissimo dal pubblico e sempre più lontano dal gossip che lo aveva marchiato come “l’ex di Belén”. Dall’altra, Belén cerca nuovi equilibri, alternando silenzi e nuove frequentazioni, mai confermate del tutto, ma sempre capaci di riaccendere l’attenzione dei media. Entrambi hanno provato, ognuno a suo modo, a riscrivere la propria identità oltre la coppia, ma senza mai liberarsi davvero del marchio di quella storia. Ciò che colpisce, oggi, è la diversa gestione del racconto: Stefano punta sulla sobrietà, minimizza, preferisce il ruolo del conduttore rassicurante che entra nelle case degli italiani ogni sera. Belén, invece, non ha paura di mostrarsi fragile, di raccontare il dolore e i tradimenti, di trasformare la sua vulnerabilità in una nuova forma di forza. Due approcci opposti che rispecchiano due modi diversi di affrontare la vita e il successo. In fondo, questa è la vera lezione della loro storia: l’amore può finire, ma il racconto non muore mai. Ogni dichiarazione, ogni lacrima, ogni silenzio alimenta un mito che continua a vivere oltre la realtà stessa. Stefano e Belén hanno incarnato l’archetipo della coppia che non smette di far sognare e discutere, la dimostrazione che in Italia la cronaca rosa è ancora capace di plasmare l’immaginario collettivo. Dopo la separazione definitiva dalla Rodriguez nel 2023, Stefano De Martino oggi è ufficialmente legato a Caroline Tronelli, una ragazza di 22 anni, napoletana, che conosceva da tempo (la famiglia Tronelli è amica della famiglia di Stefano). La storia è uscita allo scoperto nell’estate 2025. Fonti vicine al conduttore riportano che tra i due la relazione è seria: Stefano avrebbe già presentato Caroline al figlio Santiago, e sembra che vivano insieme a Roma. Questo nuovo amore non è stato privo di tensioni fin da subito: la giovane Tronelli è stata vittima, insieme a Stefano, della diffusione non autorizzata di video intimi, provenienti da una telecamera di sorveglianza nella sua abitazione, con indagini in corso riguardo a revenge porn. Sono emerse anche indiscrezioni su una possibile convivenza, e il fatto che Stefano abbia accompagnato Caroline da un ginecologo ha fatto parlare: alcuni hanno ipotizzato una gravidanza, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Non mancano i momenti pubblici difficili: recentemente la coppia è stata paparazzata in litigi, come quello al ristorante a Roma, che ha fatto parlare negli ultimi giorni. Quanto a Belén, la showgirl ha più volte dichiarato di sentirsi single, smentendo ogni voce di fidanzamenti ufficiali. Negli ultimi mesi i rotocalchi le hanno attribuito frequentazioni con ex volti televisivi e giovani imprenditori, ma la diretta interessata ha chiarito di non avere una relazione stabile. Oggi la 41enne sembra concentrata soprattutto su sé stessa, sui figli e sul proprio equilibrio interiore, scegliendo di vivere con maggiore riservatezza la sfera privata rispetto al passato.