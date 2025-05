Belen e Cecilia Rodriguez, spunta la verità sul litigio: cosa ha scatenato la rottura

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si continua a parlare della rottura tra Belen e Cecilia Rodriguez, le due sono sempre state molto complici e unite ma nell’ultimo periodo i loro rapporti sarebbero molto tesi.

Da quando è trapelate la notizia del loro allontanamento diversi sono stati i rumors in merito alle motivazioni che le avrebbero spinte a litigare. Si è parlato di un litigio della nota conduttrice con il cognato Ignazio Moser, ma ad oggi le dirette interessate non hanno ancora rotto il silenzio per fare chiarezza.

Perché Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato? Spunta l’indiscrezione

Ieri Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno finalmente confermato la gravidanza, tra pochi mesi diventeranno genitori per la prima volta e sono al settimo cielo. I due hanno annunciato di essere in attesa di una femminuccia, sui social tantissimo è stato l’affetto ricevuto dai loro tantissimi fan, dagli amici e dai familiari.

I molti non hanno potuto fare a meno di notare che Belen Rodriguez non ha messo nessun like e non ha commentato la splendida novità, un altro segnale che confermerebbe la rottura con la sorella. Nelle scorse ore è spuntata un’altra indiscrezioni sul motivo del loro litigio, c’entrerebbe proprio la dolce attesa di Cecilia Rodriguez. Su Vanity Fair si legge: “Al centro delle incomprensioni ci sarebbero le poche attenzioni che Belen avrebbe riservato a Cecilia, soprattutto in questo momento particolare della sua vita in cui è in attesa della sua prima figlia”.