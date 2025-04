Belen e Cecilia ai ferri corti: perché le sorelle Rodriguez hanno litigato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da giorni non si fa che parlare del rapporto tra Cecilia e Belen Rodriguez, le due sono sempre state molto unite ma sembra che sia successo qualcosa che le ha spinte ad allontanarsi.

Inizialmente si era parlato di un presunto litigio tra la conduttrice argentina e il cognato, Ignazio Moser, sembra però che in realtà la lite sia scoppiata tra le sorelle Rodriguez. A lanciare l’indiscrezione nelle score ore ci ha pensato Deianira Marzano, sui social ha infatti svelato: “Altro che indiscrezioni, il vero scoop è uno solo: Belen e Cecilia hanno litigato e stavolta è rottura“.

Perché Cecilia e Belen Rodriguez hanno litigato? Cosa è emerso fino ad ora

Anche Alessandro Rosica sui social ha parlato di un pesante litigio tra Cecilia e Belen Rodriguez, ai suoi seguaci ha rivelato che non si vedono da giorni. Ha anche rivelato che è stata l’ex moglie di Stefano De Martino ad allontanare la sorelle e il cognato.

Stando a Il Giornale i rapporti sarebbero diventati tesi dopo che Belen Rodriguez ha fatto un balletto sensuale di fronte la consolle di Andrea Damante, atteggiamento che avrebbe infastidito non poco Elisa Visari ma anche Moser e la moglie. C’è chi sostiene che il loro rapporto fosse già poco sereno, cosa è successo tra loro? Continuano a trapelare varie indiscrezioni ma al momento i diretti interessanti non hanno ancora rotto il silenzio per fare un po’ di chiarezza.